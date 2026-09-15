‘No es algo que les agrada’: Superintendencia advierte reacción de los bancos ante fin de comisiones en 2027

La entrada en vigor de la normativa que prohíbe el cobro de diversas comisiones bancarias a partir de enero de 2027 no tomó por sorpresa al sector financiero. Así lo dejó claro el superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, quien reveló que la medida responde a un aviso previo dirigido a los banqueros para que revisaran de manera voluntaria sus hojas de cargos a los clientes. De acuerdo con el regulador, la revisión del esquema tarifario era indispensable debido a cobros que calificó de “exagerados” en operaciones cotidianas y esenciales. Entre los recargos señalados por Ayón Wong se encuentran cobros por realizar depósitos en efectivo, efectuar pagos a tarjetas de crédito, realizar retiros de efectivo en caja o solicitar una carta de saldo. “Yo entiendo que los bancos no quieren que los clientes asistan a las sucursales, pero ellos también deben entender que hay clientes que les gusta ir al banco y necesitan ir al cajero y ver a su oficial. Yo entiendo que todo eso representa un costo, pero hay que tener más empatía con el cliente bancario”, enfatizó el superintendente.

Reacción de la banca

Si bien el titular de la Superintendencia de Bancos reconoció que la medida “no es algo que les agrada mucho” a los bancos y que al final del día “son los que ganan”, se mostró confiado en que el sector se adaptará progresivamente. Ayón Wong explicó que actualmente existía una disparidad en la plaza financiera, ya que mientras algunas entidades aplicaban este tipo de penalizaciones, otras no lo hacían. En ese sentido, estimó que, al tratarse de una economía de mercado, la normativa impulsará a los bancos a reajustar sus estrategias comerciales y priorizar la relación con el usuario. La regulación entrará en vigencia en enero de 2027, marcando un ajuste clave en los estándares de atención y transparencia del sistema bancario nacional.

La medida

La SBP hizo oficial la aprobación y promulgación del Acuerdo No. 7-2026 (del 25 de agosto de 2026), un marco regulatorio que modifica y adiciona artículos clave al Acuerdo No. 4-2011 sobre las reglas para el cobro de comisiones y recargos en la banca nacional. El acuerdo introduce restricciones claras sobre transacciones cotidianas de depósito y retiro:

Transacciones de efectivo en ventanilla: Los bancos no podrán aplicar comisiones ni cargos por retiros o depósitos en efectivo realizados de manera presencial en cuentas corrientes o de ahorro durante el horario de atención regular.

Excepción de altos volúmenes: Se fija un límite para el manejo masivo de efectivo. Se considerará alto volumen a los depósitos mensuales que, individualmente o acumulados, superen los $10,000.00 en efectivo o los $5,000.00 en monedas.

Gestión de beneficiarios y mensajería internacional: Queda prohibido el cobro por designar o cambiar beneficiarios en cuentas o depósitos a plazo fijo, así como la emisión de confirmaciones del mensaje SWIFT para transferencias internacionales.

Regulaciones

En la cartera de crédito, las modificaciones buscan aliviar la carga económica del deudor y facilitar el refinanciamiento:

Cancelación anticipada e hipotecas: Se elimina la penalización por abonos extraordinarios, cancelación anticipada o traslado de hipotecas de vivienda a otra entidad cuando hayan transcurrido más de 5 años desde la firma del contrato.

Prohibición absoluta en créditos protegidos: En préstamos de consumo, agropecuarios o préstamos hipotecarios amparados bajo leyes de interés preferencial, nunca se cobrarán cargos por pagos extraordinarios o cancelación anticipada.

Aumentos en tasas de interés: Si el banco ajusta al alza la tasa de interés dentro de los primeros 5 años de un crédito hipotecario, el cliente podrá trasladar su préstamo a otra entidad sin costo de penalización.

Certificaciones y trámites gratuitos: Se establece la gratuidad para los pagos de cuotas realizados presencialmente, la emisión de cartas de saldo (situación crediticia), cartas de referencia bancaria y la entrega anual del historial de pagos a solicitud del usuario.

Renovación de pólizas: No se aplicarán recargos por la no entrega a tiempo de renovaciones de seguros privados endosados.