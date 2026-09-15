¿Dónde comprar barato? IMA anuncia agroferias para este 17 de septiembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 17 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles. Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades. El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos. Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del jueves 17 de septiembre a nivel nacional