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¿Dónde comprar barato? IMA anuncia agroferias para este 17 de septiembre

El IMA anuncia nuevos puntos de agroferias para este jueves 17 de septiembre
El IMA anuncia nuevos puntos de agroferias para este jueves 17 de septiembre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/09/2026 14:57
Este jueves habrá agroferias del IMA en distintos puntos del país desde las 8:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 17 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del jueves 17 de septiembre a nivel nacional

Para el jueves 17 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Plaza de Caisán en el distrito de Renacimiento.

-Panamá Este: Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.

-Coclé: Junta local de la Comunidad de El Marañón en El Retiro en el distrito de Antón.

-Panamá: Predios de la Gobernación de Panamá en Calidonia en el distrito de Panamá.

-Comarca Ngäbe Buglé: Junta comunal de El Bale en el distrito de Ñürüm.

-Herrera: Casa local del Nanzal en Quebrada El Rosario en el distrito de Las Minas.

-Colón: Predios de la Junta Comunal de El Guabo en el distrito de Chagres.

-Veraguas: Casa comunal de San José en el distrito de Cañazas y en la Plaza Teresa Urriola de López en Montijo cabecera.

-Panamá Oeste: Casa local de Trinidad de Las Minas en Cacao en el distrito de Capira.

-Los Santos: Playa Los Guayaberos en el corregimiento de Santa Ana en el distrito de Los Santos.

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