IMA anuncia las agroferias del miércoles 9 de septiembre: estos son los lugares

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 9 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el miércoles 9 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Veraguas: Cancha techada de Pixvae en el distrito de Las Palmas y en la casa local de Las Guías Arriba en el distrito de Calobre.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Hato Chamí en el distrito de Nole Duima.
-Herrera: Cancha municipal de Las Minas cabecera en el distrito de Las Minas.
-Chiriquí: Cancha comunal de Solano en el distrito de Bugaba.
-Colón: Cancha multiusos de Piña en el distrito de Chagres.
-Panamá Este: Predios de la Junta Comunal de Las Garzas en el distrito de Panamá.
-Coclé: Casa local de El Cope en el distrito de Olá.
-Panamá Oeste: Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre en el distrito de Arraiján.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros