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Información útil

IMA anuncia las agroferias del miércoles 9 de septiembre: estos son los lugares

Las agroferias del IMA del miércoles se realizarán en diferentes puntos del país
Las agroferias del IMA del miércoles se realizarán en diferentes puntos del país IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/09/2026 13:53
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 9 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del miércoles 9 de septiembre

Para el miércoles 9 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Cancha techada de Pixvae en el distrito de Las Palmas y en la casa local de Las Guías Arriba en el distrito de Calobre.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Hato Chamí en el distrito de Nole Duima.

-Herrera: Cancha municipal de Las Minas cabecera en el distrito de Las Minas.

-Chiriquí: Cancha comunal de Solano en el distrito de Bugaba.

-Colón: Cancha multiusos de Piña en el distrito de Chagres.

-Panamá Este: Predios de la Junta Comunal de Las Garzas en el distrito de Panamá.

-Coclé: Casa local de El Cope en el distrito de Olá.

-Panamá Oeste: Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre en el distrito de Arraiján.

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