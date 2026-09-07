  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Alcaldía de Panamá cambia su dirección web: conozca el nuevo dominio de Alcaldía Digital

La Alcaldía de Panamá cambia el dominio de sus trámites digitales
La Alcaldía de Panamá cambia el dominio de sus trámites digitales Municipio de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/09/2026 13:44
Desde esta nueva dirección, los usuarios podrán realizar en línea diferentes consultas, trámites y gestiones municipales

Los contribuyentes de la Alcaldía de Panamá ya cuentan con una nueva dirección web para acceder a los servicios de Alcaldía Digital.

La entidad informó que su antiguo dominio, municipio-pma.tustributos.com, fue sustituido por tributos.pty.gob.pa, como parte de la actualización de su plataforma digital.

Desde esta nueva dirección, los usuarios podrán realizar en línea diferentes consultas, trámites y gestiones municipales, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

Según la Alcaldía, el cambio busca facilitar el acceso a sus servicios mediante una dirección más sencilla y vinculada a la identidad digital institucional.

La actualización forma parte del proceso de modernización de los servicios municipales, con el objetivo de ofrecer herramientas digitales más accesibles a los contribuyentes.

VIDEOS
Lo Nuevo