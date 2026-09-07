Alcaldía de Panamá cambia su dirección web: conozca el nuevo dominio de Alcaldía Digital

Los contribuyentes de la Alcaldía de Panamá ya cuentan con una nueva dirección web para acceder a los servicios de Alcaldía Digital.
La entidad informó que su antiguo dominio, municipio-pma.tustributos.com, fue sustituido por tributos.pty.gob.pa, como parte de la actualización de su plataforma digital.
Desde esta nueva dirección, los usuarios podrán realizar en línea diferentes consultas, trámites y gestiones municipales, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.
Según la Alcaldía, el cambio busca facilitar el acceso a sus servicios mediante una dirección más sencilla y vinculada a la identidad digital institucional.
La actualización forma parte del proceso de modernización de los servicios municipales, con el objetivo de ofrecer herramientas digitales más accesibles a los contribuyentes.
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