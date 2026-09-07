Segundo pago del Pase-U previsto para octubre: estas son las condiciones

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el segundo pago del Pase-U está programado para el próximo mes de octubre.
Durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro, Godoy explicó que este desembolso estará condicionado al cumplimiento de dos requisitos: la asistencia del estudiante a clases y la participación del acudiente en la escuela para padres.
El funcionario señaló que actualmente se realiza el primer pago del Pase-U y que, posteriormente, comenzará el desembolso de las becas de Concurso General, previsto a partir de la próxima semana.
Godoy indicó que los aproximadamente 140 mil beneficiarios que ya cuentan con tarjeta Pase-U podrían comenzar a ver reflejado el pago correspondiente.
Sobre el segundo desembolso, aclaró que tener la tarjeta no garantiza automáticamente el pago, ya que el Ifarhu deberá validar la asistencia del estudiante y la participación del acudiente en el proceso educativo.
En cuanto a las becas de Concurso General, explicó que la institución ya recibe los refrendos de las resoluciones y estima iniciar los pagos a partir de la próxima semana.
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