Segundo pago del Pase-U previsto para octubre: estas son las condiciones

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, informó que el segundo pago del Pase-U está programado para el próximo mes de octubre.

Durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro, Godoy explicó que este desembolso estará condicionado al cumplimiento de dos requisitos: la asistencia del estudiante a clases y la participación del acudiente en la escuela para padres.

El funcionario señaló que actualmente se realiza el primer pago del Pase-U y que, posteriormente, comenzará el desembolso de las becas de Concurso General, previsto a partir de la próxima semana.