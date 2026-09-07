Caso Policía Municipal: elevan a querella denuncia contra Mayer Mizrachi por agresión a exfuncionario

La defensa del exfuncionario municipal Alberto Llerena elevó a querella la denuncia penal presentada contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, por el incidente ocurrido el pasado 3 de agosto en el edificio Hatillo. La acción también está dirigida contra el director de la Policía Municipal y el agente señalado por su presunta participación en la agresión que dejó gravemente herido a Llerena. El exfuncionario sufrió lesiones en la cabeza durante un forcejeo con miembros de ese cuerpo municipal y tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. La presentación de la querella permitirá a la representación legal de Llerena impulsar formalmente la investigación y solicitar diligencias para establecer las posibles responsabilidades penales derivadas del enfrentamiento. La acción no implica que los señalados hayan sido condenados ni determina anticipadamente su responsabilidad, la cual deberá ser establecida por las autoridades competentes respetando la presunción de inocencia.

Defensa busca que se investigue una tentativa de homicidio

Inicialmente, los familiares de Llerena presentaron una denuncia por la presunta comisión del delito de lesiones personales. Sin embargo, debido a la gravedad de su condición médica, su defensa anunció que solicitaría investigar los hechos como una posible tentativa de homicidio. El abogado Valentín Jaén había adelantado que la acción penal sería presentada contra el agente involucrado, el director de la Policía Municipal y Mayer Mizrachi. La defensa busca que se determine si existieron órdenes, omisiones o responsabilidades jerárquicas relacionadas con la actuación de los agentes. Llerena resultó lesionado durante una protesta de exfuncionarios municipales que reclamaban el pago de prestaciones laborales y primas de antigüedad. Su abogado ha sostenido que el afectado no participaba en la manifestación y que había acudido al edificio para cobrar un cheque pendiente. Las imágenes divulgadas muestran un forcejeo entre Llerena y un agente municipal que termina con ambos cayendo por varios peldaños. El exfuncionario permaneció inmóvil después de la caída y posteriormente fue trasladado al Hospital Santo Tomás.

Mizrachi reconoció que la actuación no fue la esperada

Después del incidente, el alcalde Mayer Mizrachi calificó lo sucedido como “lamentable” y reconoció que la respuesta de la Policía Municipal no correspondió con el modelo de actuación que espera de esa institución. “Lamento que la actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero de una policía, que es disuadir”, manifestó entonces el alcalde. Mizrachi indicó que esperaría los informes correspondientes para valorar medidas correctivas, incluidas posibles suspensiones dentro del cuerpo municipal. Posteriormente, el alcalde defendió la existencia de la institución y aseguró que sus funciones buscan complementar el trabajo realizado por los estamentos de seguridad nacionales.

Policía Municipal permanece bajo cuestionamientos

El incidente reavivó el debate sobre las competencias y la legalidad de la Policía Municipal de Panamá. El Acuerdo Municipal 162 del 17 de junio de 2025 convirtió el Servicio de Vigilancia Municipal en la Dirección de Policía Municipal y reguló aspectos relacionados con su estructura, uso de la fuerza, armamento, requisas y aprehensiones. El documento enfrenta acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda de nulidad, mientras que el diputado y abogado Ernesto Cedeño interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo abrió una investigación para determinar si durante el incidente se produjo una posible vulneración de los derechos humanos de Llerena. El Ministerio Público deberá establecer ahora el curso de la querella, las diligencias correspondientes y si existen elementos suficientes para formular imputaciones por los hechos denunciados.

¿Por qué presentaron una querella contra Mayer Mizrachi por el caso de la Policía Municipal?