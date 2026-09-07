Balacera en la vía Transístmica: dos aprehendidos y tres armas decomisadas tras más de 40 disparos

Una intensa balacera se registró la mañana de este lunes 7 de septiembre en la vía Transístmica, a la altura del corregimiento de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Panamá. Desde un vehículo en movimiento, sujetos armados efectuaron más de 40 disparos contra un automóvil gris que se encontraba en una estación de combustible del sector. Pese a la cantidad de detonaciones, el ataque no dejó personas heridas, debido a que el conductor del automóvil había descendido momentos antes para buscar unas herramientas. El vehículo recibió múltiples impactos de bala mientras permanecía dentro de la estación, ubicada en una de las vías más transitadas de la capital.

Dos aprehendidos y tres armas decomisadas

Tras el ataque, las autoridades desarrollaron operativos que permitieron la aprehensión de dos personas en la avenida de los Mártires. Durante la acción policial también fueron decomisadas tres armas de fuego, que serán sometidas a pruebas periciales para determinar si fueron utilizadas durante la balacera ocurrida en Pueblo Nuevo. Las autoridades deberán establecer la posible vinculación de los aprehendidos con el ataque y reconstruir la ruta seguida por el vehículo desde el cual se realizaron los disparos. También se prevé la revisión de las cámaras de videovigilancia de la estación de combustible y de los establecimientos cercanos.

Conductor se había alejado del automóvil

El conductor del vehículo atacado se había movilizado para buscar unas herramientas cuando se produjo la ráfaga de disparos, circunstancia que evitó que resultara herido. Por el momento, no se ha informado si alguna otra persona acompañaba al conductor ni se ha revelado su identidad. Las investigaciones deberán determinar el móvil del ataque, identificar a todos los implicados y precisar si el automóvil gris era vigilado o seguido previamente. Los casquillos y las tres armas decomisadas serán analizados para establecer posibles coincidencias balísticas y determinar si guardan relación con otros hechos delictivos.

¿La balacera en la vía Transístmica dejó personas heridas o detenidas?