Caso Miguel González: se entrega el cuarto sospechoso por el homicidio en Llano Bonito

Un cuarto presunto implicado en el homicidio del empresario y banquero suizo-español Miguel González, ocurrido este 15 de abril de 2026 en el sector de Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, fue aprehendido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
La información fue reportada por Radio Panamá, que indicó que el sospechoso se presentó voluntariamente ante las autoridades luego de que se realizara un allanamiento relacionado con la investigación.
El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, que busca determinar la participación de cada uno de los involucrados en el ataque que acabó con la vida de González, director ejecutivo de Firmus Financial Inc.
Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana llevará ante juez de garantías al hombre que se entregó.
La aprehensión del cuarto sospechoso se suma a la detención de otras tres personas vinculadas al crimen mediante la denominada operación Destello.
Dos hombres y una mujer fueron llevados ante un juez de garantías e imputados por el delito de homicidio doloso agravado. Como parte de las medidas cautelares, dos de los implicados permanecen bajo detención provisional, mientras que una tercera persona cumple arresto domiciliario
González, de 60 años, murió luego de ser atacado a tiros mientras conducía su vehículo en el sector de Llano Bonito.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el empresario habría sido interceptado por sujetos armados en las inmediaciones del corredor Sur, después de presuntamente retirar un cargamento de 77 kilos de plata, valorado en aproximadamente 300 mil dólares.
Su vehículo recibió múltiples impactos de bala durante el ataque. Reportes iniciales indicaron que se recuperaron más de 15 casquillos en la escena, mientras que otras informaciones sobre la investigación han señalado que el automóvil recibió más de 30 impactos.
González recibió cuatro heridas de bala y fue trasladado al Hospital San Miguel Arcángel, donde se confirmó su muerte a las 12:25 p.m. de ese 15 de abril.
Una de las principales líneas de investigación apunta a que el homicidio pudo estar relacionado con un robo planificado, presuntamente a partir de información previa sobre el cargamento de plata que transportaba el empresario.
Las autoridades buscan establecer quién proporcionó el supuesto “soplo” y cuál fue el nivel de participación de cada uno de los sospechosos en la planificación y ejecución del ataque.
El homicidio generó preocupación debido a la violencia utilizada contra el empresario, cuyo vehículo fue atacado con múltiples disparos mientras se desplazaba por Juan Díaz.
González era economista y contaba con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero internacional. Se desempeñaba como director ejecutivo de Firmus Financial Inc. y mantenía licencia como ejecutivo principal y corredor en Panamá desde 2015.
El empresario se graduó en Economía y Derecho en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y desarrolló parte importante de su carrera en instituciones financieras internacionales.
También ocupó cargos directivos en entidades bancarias y empresas vinculadas al sector financiero en Bahamas y otros mercados.
González tenía más de una década de residencia en Panamá, donde desarrollaba actividades relacionadas con el mercado de valores.
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