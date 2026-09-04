Mulino y Noboa acuerdan alianzas en comercio, inversión, seguridad y energía

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvieron una reunión este viernes 4 de septiembre en la ciudad de Guayaquil con el propósito de concretar alianzas en materia de comercio, inversión, seguridad y energía para beneficio de ambas poblaciones.

La información sobre el encuentro fue difundida por el presidente de Panamá a través de su cuenta en la plataforma X, medio en el cual confirmó la realización del diálogo enfocado en la generación de plazas de empleo y en el fortalecimiento del intercambio entre las dos naciones.

Durante el acto protocolar celebrado en la Gobernación del Guayas, el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó y la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sahira Moya, firmaron los términos de referencia del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica.

Este instrumento fija el marco político y técnico para iniciar las negociaciones bilaterales bajo la normativa de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y las pautas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A la par del asunto de la energía, las conversaciones incluyeron esquemas de cooperación en materia de seguridad para compartir datos de inteligencia frente a la delincuencia, así como propuestas para la movilidad de trabajadores según las fluctuaciones de la producción en cada territorio.

La delegación de Panamá contó con la participación de los ministros: Javier Martínez-Acha de Relaciones Exteriores y Moltó de Comercio e Industrias, además de Jorge Vallarino representante de la Autoridad del Canal de Panamá y de la primera dama Maricel de Mulino.

Estuvo presente también el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner, quien llegó junto al resto de panameños a la base de aviación Simón Bolívar para cumplir con los compromisos fijados en la agenda.