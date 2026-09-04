Mijahir Jiménez: ‘Este es un gran paso que estoy dando en mi carrera’

La vida como el deporte te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. A inicios del 2025, Mijahir Jiménez aún estaba en las filas del Plaza Amador, sin embargo apenas un año después la vida le ha retornado todo el trabajo y sacrificio con un espacio en la primera plantilla del Red Bull New York de la Major League Soccer (MLS).

Todo esto con apenas 19 años (categoría 2007), Jiménez ha demostrado con goles que tiene un espacio en el equipo de Michael Bradley, histórico jugador de la selección de Estados Unidos y que en estos momentos lo dirige en el cuadro estadounidense.

Hace unas semanas, el país se emocionaba por el debut de Jiménez en la MLS, con un estreno por todo lo alto. Dos goles en su primera titularidad con el cuadro de los Bulls, nada más y nada menos ante el Orlando City de Antoine Griezmann.

En entrevista con La Estrella de Panamá, el delantero dio sus impresiones en sus primeras semanas con el primer equipo de los Bulls, así como también su sueño de algún día llegar a representar a Panamá para el proceso del Mundial 2030.

“El grupo me acogió de una gran manera, somos una familia. El tener aquí a varios panameños también me ayuda mucho, me aconsejan, que de el máximo en la cancha y en cada entrenamiento”, arrancó diciendo Jiménez.

El delantero también dio detalles breves de como se enteró que iba a entrenar con los mayores bajo la dirección de Bradley, quien lo conoce bien por su etapa en el filial. “Un día antes, estaba entrenando normal con el segundo equipo y el entrenador me dice mañana temprano voy con el primer equipo, que me esperaban. Se dio así, entrené y desde entonces no he bajado con el filial”, detalló.

Hay que recordar que Jiménez resultó campeón de la MLS Next Pro 2025 bajo la tutela de Bradley. El panameño aportó nueve goles y dos asistencias en 22 partidos para que los suyos levantasen el torneo el año anterior.

“(Bradley) me dijo que siguiera así. Este es un gran paso que estoy dando en mi carrera. Me dijo que no dejara de ser el chico que soy, siempre alegre, que trabaja y que no se rinde por nada. Esas fueron las palabras que el me dijo”, resaltó Jiménez.

El panameño, surgido de la cantera placina, hizo hincapié en el crecimiento que ha tenido en los últimos años, resaltando el hecho que hace exactamente dos años aún jugaba en la LPF. “No pensé que el salto sería así de rápido, pero gracias a Dios se dieron las cosas así. Este es el camino que quiero continuar y seguir haciendo cosas importantes para mi familia”.

En esa misma línea, Jiménez recordó como se dio ese acercamiento entre ambas instituciones para que él llegara a jugar en Estados Unidos. “Yo estaba haciendo una buena campaña en Plaza Amador, estaba haciendo goles en la Liga Prom y es ahí cuando ellos se acercan al club. Los directivos hablan conmigo y nunca dudé. Jugar en el extranjero era uno de los sueños que tenía desde niño, forjarme en el exterior y todo se dio”, detalló.

Sobre ese proceso 2030, Jiménez destacó que sueña con representar a Panamá en un Mundial. Es importante destacar que el jugador se perdió el pasado Premundial Sub-20 con Panamá en la que quedaron eliminados de asistir al Mundial de la categoría en el 2027.

“Es un sueño para todo niño vestir la camiseta de la selección. Sería llegar a lo más de tu carrera y el estar en un Mundial también es un sueño para mí, pero estoy concentrado en dar lo mejor en mi club. Si hago las cosas bien acá pueda que se de ese llamado”.

“Me dolió (no estar en el Premundial Sub-20) no estar con la selección. No había podido ir a ningún Mundial en las categorías menores, pero pude conseguir un contrato aquí en la MLS”.

Justamente hablando del nivel de la liga estadounidense, en la misma militan jugadores de alto nivel como Lionel Messi, Luis Suárez, Casemiro, Robert Lewandowski, Griezmann, Marcos Reus, entre muchos otros más.

Ante la posibilidad de compartir cancha con estas estrellas Jiménez destacó que “es un sueño para mí jugar contra estos jugadores que de niño yo veía. Me sigo inspirando de ellos porque son grandes estrellas y enfrentarte a ellos te da un plus más”, dijo el jugador panameño.

El camino de Jiménez dentro de la MLS apenas comienza. Con cinco partidos y dos goles en lo que lleva de carrera en el máximo circuito estadounidense, se espera que el panameño pueda seguir teniendo más oportunidades en esta campaña.