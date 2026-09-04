Sistema Penitenciario aclara que no hay agentes municipales dentro de las cárceles

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, informó que actualmente no mantiene agentes municipales prestando servicios dentro de los centros penitenciarios del país.

La entidad explicó que, en un momento determinado, se exploró la posibilidad de solicitar este tipo de apoyo con el propósito de reforzar la seguridad de los centros penitenciarios. Sin embargo, la iniciativa no pudo avanzar debido a que, tras una evaluación, se determinó que no era jurídicamente viable formalizar un convenio interinstitucional.

Ante esta situación, el Sistema Penitenciario reiteró que los centros penitenciarios únicamente cuentan con custodios penitenciarios para las labores de custodia y seguridad interna.

Asimismo, precisó que la seguridad externa de los centros penitenciarios permanece bajo responsabilidad de la Policía Nacional, que mantiene a su cargo las funciones correspondientes en el perímetro exterior de estas instalaciones.

La aclaración del Ministerio de Gobierno busca precisar que no existen agentes municipales desempeñando funciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios.