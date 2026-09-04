Aeropuerto de Tocumen prepara ampliación con dos proyectos y una inversión de $306.7 millones

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prepara una nueva etapa de expansión de su infraestructura con dos proyectos que representan una inversión estimada conjunta de $306.75 millones, en una apuesta por ampliar la capacidad operativa, modernizar áreas esenciales del complejo aeroportuario y atender el crecimiento de las operaciones aéreas durante los próximos años.

La iniciativa de mayor inversión corresponde a la ampliación de la Terminal 2, específicamente el Muelle Sur, con un precio de referencia de $208.75 millones. El proyecto se encuentra en proceso de licitación y contempla la incorporación de nuevas salas de embarque, posiciones para aeronaves y una intervención integral de la infraestructura asociada.

La convocatoria fue publicada en el portal PanamaCompra el 16 de julio de 2026, mediante el mecanismo de Licitación por Mejor Valor. Inicialmente, la presentación y apertura de propuestas estaba prevista para el 31 de agosto, pero Tocumen modificó el calendario mediante la Adenda 2 y extendió el plazo hasta el 28 de septiembre.

La extensión se produjo después de que 10 compañías solicitaran una prórroga de 60 días, mientras que Mota-Engil pidió una extensión de 30 días. El proceso ha despertado hasta ahora el interés de 26 empresas y profesionales.

Una ampliación de $208.75 millones para el Muelle Sur

El proyecto denominado “Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento para la Ampliación de la Terminal 2 (Muelle Sur)” contempla una nueva edificación de aproximadamente 21,097 metros cuadrados distribuidos en tres niveles.

La estructura deberá conectarse física y funcionalmente con la actual Terminal 2 y permitirá incorporar 10 nuevas salas de embarque para atender nuevas posiciones, además de cuatro salas destinadas a posiciones remotas.

También contará con un área multiusos en la que funcionará un control de seguridad bajo el esquema “One Stop Security”, pensado para determinados flujos de pasajeros.

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 30 meses a partir de la entrega de la orden de proceder, seguido de un periodo de 12 meses de mantenimiento.

El precio establecido por Tocumen es de $208.75 millones, exonerados del ITBMS. El pliego permite, además, recibir propuestas hasta un 20% por encima del valor de referencia.

Esto significa que el monto máximo admisible alcanza los $250.5 millones. Cualquier oferta que supere ese límite deberá ser descartada.

La obra también intervendrá las áreas de movimiento de aeronaves

La ampliación del Muelle Sur no se limita a la construcción de nuevos espacios para pasajeros.

El proyecto contempla una nueva plataforma para el estacionamiento de aeronaves en contacto, así como nuevas calles de rodaje asociadas.

También incluye la reposición de calles de rodaje ubicadas alrededor de la Terminal 2, actualmente construidas con pavimento flexible, para sustituirlas por pavimento rígido de hormigón. A estas obras se suman sistemas de abastecimiento de combustible, iluminación de plataforma, ayudas visuales y drenajes pluviales.

El proyecto contempla igualmente nuevas calles de rodaje alrededor del Muelle Sur y la extensión de la calle de rodaje de acceso a pista, con lo que se busca fortalecer la conexión entre las nuevas posiciones de aeronaves y el sistema de movimiento del aeropuerto.

La intervención también permitirá atender de manera integral las condiciones identificadas en determinadas áreas de las calles de rodaje de la Terminal 2.

Pavimentos: una parte clave de la intervención

Las obras previstas incorporan además una respuesta a las condiciones detectadas en parte de las plataformas de la T2.

La Universidad Tecnológica de Panamá realizó estudios y pruebas sobre las estructuras de pavimento y entregó sus resultados a Tocumen.

A partir de ese informe, especialistas en pavimentos aeroportuarios analizaron las causas de las deformaciones encontradas y determinaron las acciones técnicas correspondientes.

Como parte de la solución prevista, Tocumen incorporó al proyecto la remoción de los pavimentos existentes y su reemplazo por pavimento rígido de concreto.

El objetivo es ofrecer una solución de mayor durabilidad y reducir la necesidad de intervenciones recurrentes que puedan ocasionar afectaciones a la operación aeroportuaria.

“El objetivo no es únicamente ampliar un edificio. Estamos desarrollando una intervención estratégica e integral que incrementará la capacidad aeroportuaria, mejorará la eficiencia operacional y fortalecerá las condiciones de seguridad para acompañar el crecimiento de Tocumen”, afirmó el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco.

Según el funcionario, las nuevas puertas de embarque y desembarque en contacto, las posiciones remotas, la nueva plataforma y la recuperación de las calles de rodaje permitirán disponer de una infraestructura preparada para las necesidades de los próximos años.

Un segundo proyecto: $98 millones para el campo de vuelo

La ampliación de la Terminal 2 forma parte de una estrategia de infraestructura más amplia.

El segundo proyecto corresponde al “Estudio, Diseño, Construcción y Mantenimiento para la Ampliación, Adecuación y Mejoramiento Integral del Campo de Vuelo”, con una inversión estimada de B/.98 millones.

Las obras tendrán un periodo estimado de ejecución de 27 meses a partir de la entrega de la orden de proceder, más un año de mantenimiento.

El proyecto permitirá intervenir de manera integral pistas, calles de rodaje y plataformas, con el propósito de mejorar la seguridad operacional, optimizar los movimientos de aeronaves y aumentar la capacidad del campo de vuelo.

Uno de sus componentes contempla la construcción de ocho posiciones remotas para aeronaves Clave C, como los Boeing 737, con una configuración que permitirá igualmente atender aeronaves Clave E, como el Boeing 777.

Estas posiciones estarán ubicadas en el sector norte de la Terminal 1, próximo al Muelle Norte, y contribuirán a ampliar la capacidad de estacionamiento de aeronaves del complejo aeroportuario.

Una Terminal 2 marcada por retrasos

La nueva ampliación llegará a una Terminal 2 cuya construcción estuvo marcada por sucesivos retrasos. La T2 fue adjudicada en 2012 a la brasileña Odebrecht y comenzó a construirse en 2013.

La obra terminó costando alrededor de $917 millones, frente a una inversión inicial estimada en $697 millones.

Ahora, el nuevo proyecto busca ampliar la capacidad de esa infraestructura y, al mismo tiempo, intervenir componentes vinculados con el movimiento y estacionamiento de aeronaves.

Tocumen busca llegar a 84 posiciones para aeronaves

El efecto combinado de los dos proyectos se reflejará en la capacidad operativa del aeropuerto.

Con la incorporación de 10 nuevas puertas de contacto en la Terminal 2 y ocho nuevas posiciones remotas, Tocumen alcanzará 64 puentes de embarque y desembarque de viajeros y 20 posiciones remotas, para un total de 84 posiciones para aeronaves.

La expansión responde al crecimiento de la industria aérea panameña y a la necesidad de contar con infraestructura capaz de acompañar la expansión de pasajeros, rutas y operaciones.

En un aeropuerto donde más de tres cuartas partes de los viajeros corresponden a pasajeros en tránsito, el aumento de capacidad adquiere una importancia particular para el modelo de conectividad aérea de Panamá.

La administración de Tocumen sostiene que las nuevas obras permitirán fortalecer su posición como principal puerta de entrada y salida del país y como uno de los principales nodos de conexión aérea entre Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y Europa, además de su papel como puerta de entrada a Latinoamérica y el Caribe.

Una inversión ligada a la conectividad

Para Tocumen, la infraestructura aeroportuaria tiene un impacto que trasciende las instalaciones del aeropuerto.

Una mayor capacidad y eficiencia operacional, de acuerdo con la administración, favorece la conectividad nacional e internacional, fortalece la actividad turística, facilita los viajes de negocios, genera oportunidades de empleo y contribuye al dinamismo de sectores vinculados directa e indirectamente con la aviación y el turismo.

“Panamá necesita una infraestructura aeroportuaria a la altura de su posición geográfica y de su papel como plataforma de conectividad”, señaló Ruiz Blanco.

El gerente general sostuvo que cada nueva puerta, posición de estacionamiento y mejora en el campo de vuelo representa capacidad para recibir más aeronaves, conectar más pasajeros, generar nuevas oportunidades de empleo, atraer turismo y nuevos negocios y fortalecer la economía del país.

“Estamos trabajando para que Tocumen continúe siendo un activo estratégico de Panamá y un referente de conectividad para Latinoamérica y el Caribe”, afirmó.

Por ahora, el primer paso está en el proceso de contratación: la licitación para la ampliación del Muelle Sur de la Terminal 2, con precio de referencia de $208.75 millones, tiene como nueva fecha para la presentación y apertura de propuestas el 28 de septiembre de 2026.

La obra forma parte de un plan más amplio de $306.75 millones que combina expansión de capacidad, recuperación de infraestructura y modernización del campo de vuelo, con el objetivo de preparar a Tocumen para las necesidades de operación de los próximos años.