Fenómeno del super Niño marca la entrega del estudio ambiental de Río Indio para enero de 2027

La administradora encargada del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, anunció que el estudio de impacto ambiental categoría 3 del proyecto Río Indio será presentado al Ministerio de Ambiente en enero de 2027, paso clave para iniciar la licitación de la presa.

Destacó que se trata de una obra estratégica para garantizar la seguridad hídrica del país y la sostenibilidad de la vía interoceánica.

Espino de Marotta recordó que la junta directiva del Canal aprobó el proyecto en enero de 2025, y subrayó que no puede esperar más tiempo: “El proyecto de Río Indio no puede esperar”, afirmó.

Un lago estratégico para la cuenca

El proyecto contempla la creación de un lago con una extensión de 4.600 hectáreas, equivalente al 8% de la cuenca del Canal. En términos comparativos, será una décima parte del Lago Gatún y ligeramente más pequeño que el Lago Alajuela.

La zona dejó de ser cuenca hidrográfica en 2006, pero en 2024, tras un fallo de la Corte Suprema, volvió a ser reconocida como parte del sistema hídrico del Canal. Este cambio jurídico abrió la puerta para retomar los planes de aprovechamiento de Río Indio como fuente de agua para la operación de la vía y el consumo humano.

El reto de las comunidades

La administradora reconoció que el mayor desafío ha sido el diálogo con las comunidades locales, muchas de ellas remotas y con poca relación previa con el Canal. “Al principio hubo mucho rechazo porque no nos conocían y desconfiaban”, explicó.

Para superar esa barrera, el Canal realizó un censo socioeconómico durante un año y medio, con el fin de conocer las necesidades de los habitantes y diseñar un plan de reasentamiento. Posteriormente, se organizaron 200 reuniones en nueve meses con las 38 comunidades que deberán ser reubicadas, siguiendo la Norma 5 de la Corporación Financiera Internacional, que establece siete pilares de participación comunitaria.

Aunque el Canal cuenta con los fondos necesarios para financiar el proyecto en su totalidad, Espino de Marotta destacó que aplicar estándares internacionales robustos es una garantía para las comunidades de que el proceso será transparente y respetuoso de sus derechos.

Estudio ambiental y foros públicos

El Canal ya había realizado una línea base ambiental en 2017 y 2019, la cual está siendo actualizada para sustentar el estudio de impacto ambiental. Este documento será presentado a MiAmbiente en enero de 2027.

Además, se llevarán a cabo foros públicos en las provincias de Colón, Coclé y Panamá Oeste, donde se socializarán los alcances del proyecto y se recogerán las inquietudes de la población.

El impacto del “super Niño”

Espino de Marotta advirtió que el 2026 estará marcado por un fenómeno de “super Niño”, lo que ya ha obligado al Canal a aplicar restricciones de calado. “Casualmente este jueves 3 de septiembre entró la restricción de calado a 48 pies, bajando de 50. Ya estamos empezando”, señaló.

La administradora anticipó que en el verano de 2027 habrá restricciones de tránsito, debido a que entre enero y mayo no se registran lluvias. “Estamos siendo responsables con el agua. Lo que estamos haciendo es que el lago aguante todo hasta diciembre”, explicó.

Recordó que el año más seco del Canal fue 1997, cuando se pidió a la industria reducir carga por los bajos niveles de los lagos. El segundo año más seco fue 2015, seguido por 2019 y 2023, cuando incluso se redujo el tránsito de buques por dos meses.

Próximos pasosUna vez entregado el estudio y cumplidos los procesos de consulta, el Canal podrá iniciar la licitación de la presa de Río Indio, infraestructura clave para asegurar el suministro de agua en el futuro.

Espino de Marotta enfatizó que el éxito del proyecto dependerá no solo de la ingeniería y la inversión, sino también de la confianza construida con las comunidades: “Tenemos que ganarnos esa confianza, y lo estamos haciendo con presencia constante y diálogo abierto”.