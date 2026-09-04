Panamá dijo presente en Premios Juventud 2026, pero se quedó sin galardones

Los Premios Juventud 2026 se celebraron en Marbella, España, en una gala que reunió a reconocidas figuras de la música latina, creadores de contenido y personalidades del entretenimiento, quienes fueron reconocidos por el impacto de su trabajo durante el último año.

En esta edición, Panamá tuvo representación con los artistas Nando Boom, Sech, Boza y Eddy Lover, quienes llegaron como nominados en distintas categorías. Sin embargo, ninguno de los panameños logró llevarse un premio a casa.

Uno de los protagonistas panameños de la noche fue Boza, quien además de estar nominado, tuvo la responsabilidad de formar parte del grupo de presentadores de la gala, compartiendo escenario con importantes figuras del entretenimiento latino.

La ceremonia contó con 338 nominados distribuidos en 50 categorías, además de presentaciones musicales de algunos de los artistas más destacados de la escena latina.

Entre los grandes nombres que sobresalieron por la cantidad de reconocimientos obtenidos estuvieron Shakira, Aitana, Alejandro Fernández, Romeo Santos y Prince Royce. A ellos se sumaron Bad Bunny, Karol G y Carín León, quienes también conquistaron importantes galardones durante la noche.

Aunque los artistas panameños no consiguieron el premio en sus respectivas categorías, su presencia en una de las principales celebraciones de la música y el entretenimiento latinoamericano reafirmó la proyección internacional que continúan alcanzando los talentos de Panamá.