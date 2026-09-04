José Raúl Mulino llega a Ecuador con seguridad y comercio como prioridades de su agenda

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este viernes 4 de septiembre a la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil (Ecuador), donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para abordar asuntos relacionados con seguridad, comercio, inversión e intercambio de información.

Se prevé una reunión entre ambos mandatarios en el contexto de esta visita de un día.

A su llegada a Guayaquil, Mulino destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos países ante el escenario de inseguridad que enfrenta Ecuador.

“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer, tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos”, sostuvo Mulino, de acuerdo a una nota de prensa facilitada por la Presidencia.

Mulino viajó acompañado por una comitiva integrada por la primera dama, Maricel de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y Jorge Vallarino, en representación de la Autoridad del Canal de Panamá.