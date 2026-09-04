José Raúl Mulino llega a Ecuador con seguridad y comercio como prioridades de su agenda

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este viernes 4 de septiembre a la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil (Ecuador), donde sostendrá una reunión bilateral con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para abordar asuntos relacionados con seguridad, comercio, inversión e intercambio de información.
Se prevé una reunión entre ambos mandatarios en el contexto de esta visita de un día.
A su llegada a Guayaquil, Mulino destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos países ante el escenario de inseguridad que enfrenta Ecuador.
“Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos lo vamos a hacer, tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos”, sostuvo Mulino, de acuerdo a una nota de prensa facilitada por la Presidencia.
Mulino viajó acompañado por una comitiva integrada por la primera dama, Maricel de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y Jorge Vallarino, en representación de la Autoridad del Canal de Panamá.
Tanto Panamá como Ecuador suscribirán en la Gobernación de la provincia ecuatoriana de Guayas los términos de referencia del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre ambos países.
El documento establecerá el marco político y técnico para iniciar negociaciones comerciales bilaterales bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, de acuerdo con el Tratado de Montevideo de 1980.
Las negociaciones también se desarrollarán en consonancia con las obligaciones asumidas por ambos países ante la Organización Mundial del Comercio.
Por Ecuador, la firma estará a cargo de la ministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sahira Moya, mientras que Panamá estará representado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
En el acto también estarán presentes el canciller Javier Martínez-Acha y el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner.
La agenda de la visita refleja el interés de ambos gobiernos en fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y, al mismo tiempo, ampliar las relaciones económicas y comerciales mediante el inicio de nuevas negociaciones.
El encuentro entre Mulino y Noboa se produce en un contexto en el que Panamá busca reforzar la coordinación regional frente a las amenazas de seguridad y ampliar sus vínculos comerciales con otros países de América Latina.
En lo que se refiere a la cooperación en materia de energía eléctrica, el mandatario ecuatoriano planteó este viernes la posibilidad de que Ecuador compre energía eléctrica a Panamá, aprovechando los excedentes que pueda generar el país y la futura interconexión eléctrica entre Panamá, Colombia y Ecuador.
Noboa explicó que Panamá podría convertirse en un proveedor regional de electricidad cuando existan excedentes disponibles a precios competitivos.
Además del intercambio energético, Noboa planteó mecanismos de “empleo circular” que permitirían el desplazamiento temporal de trabajadores entre ambos países según las necesidades de cada mercado y temporada productiva.
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