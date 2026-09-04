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Información útil

Cinta Costera III tendrá cierres este fin de semana por carrera Relevo por la Vida

La Policía Nacional anuncia cierres viales por el Relevo por la Vida
La Policía Nacional anuncia cierres viales por el Relevo por la Vida @fanlyc
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/09/2026 12:05
Conductores deberán tomar rutas alternas este fin de semana debido a los cierres programados en la Cinta Costera III.

a Policía Nacional informó que este fin de semana se implementarán cierres viales en la Cinta Costera III debido a la realización de la carrera caminata Relevo por la Vida, organizada por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc).

De acuerdo con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, las medidas de circulación estarán vigentes desde este viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y el desarrollo de la actividad.

Como parte del operativo, se contempla el cierre de la vía desde la rotonda del Mercado de Mariscos hasta la salida de la Cinta Costera III en dirección al Puente de las Américas, a partir de las 8:00 a.m.

Posteriormente, se realizará el cierre de la vía en sentido contrario, es decir, en dirección desde el Puente de las Américas, como parte de las medidas establecidas para facilitar el desarrollo del evento.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito durante el fin de semana.

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