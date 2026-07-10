Línea 3 del Metro: habrá cierre de carriles en Panamá Pacífico durante un mes

El Metro de Panamá informó que a partir del 13 de julio de 2026 se implementará un cierre temporal de carriles en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico, como parte de los trabajos de construcción del viaducto de la Línea 3. La medida se aplicará durante un mes, en horario de 9:30 p.m. a 4:00 a.m., y contempla la inhabilitación de la rotonda y de los carriles del puente vehicular en ambos sentidos: Cocolí–Panamá Pacífico y Panamá Pacífico–Cocolí.

Estas son las rutas alternas por los cierres en Panamá Pacífico