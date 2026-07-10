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Línea 3 del Metro: habrá cierre de carriles en Panamá Pacífico durante un mes

El Metro de Panamá anuncia cierres nocturnos en Panamá Pacífico por obras de la Línea 3
El Metro de Panamá anuncia cierres nocturnos en Panamá Pacífico por obras de la Línea 3 Metro de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/07/2026 17:04
Las obras de la Línea 3 del Metro provocarán cierres temporales en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico.

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El Metro de Panamá informó que a partir del 13 de julio de 2026 se implementará un cierre temporal de carriles en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico, como parte de los trabajos de construcción del viaducto de la Línea 3.

La medida se aplicará durante un mes, en horario de 9:30 p.m. a 4:00 a.m., y contempla la inhabilitación de la rotonda y de los carriles del puente vehicular en ambos sentidos: Cocolí–Panamá Pacífico y Panamá Pacífico–Cocolí.

Estas son las rutas alternas por los cierres en Panamá Pacífico

Ante las restricciones, el Metro de Panamá recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para reducir las afectaciones al tránsito.

Quienes se desplacen desde Panamá Centro hacia Panamá Pacífico deberán utilizar el nuevo ramal de acceso a Panamá Pacífico.

En tanto, los conductores que viajen desde Panamá Pacífico hacia Cocolí deberán dirigirse hacia Panamá Centro y realizar el retorno por Veracruz.

La entidad explicó que esta medida forma parte del avance de las obras del viaducto de la Línea 3 del Metro y se ejecutará conforme al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

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