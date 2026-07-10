Línea 3 del Metro: habrá cierre de carriles en Panamá Pacífico durante un mes

El <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b> informó que <b>a partir del 13 de julio de 2026</b> se implementará un cierre temporal de carriles en el puente vehicular y la rotonda de Panamá Pacífico, como parte de los trabajos de construcción del viaducto de la Línea 3.La medida se aplicará <b>durante un mes</b>, en horario de <b>9:30 p.m. a 4:00 a.m.</b>, y contempla la inhabilitación de la rotonda y de los carriles del puente vehicular en ambos sentidos: <b>Cocolí–Panamá Pacífico</b> y <b>Panamá Pacífico–Cocolí</b>.