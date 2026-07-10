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Rehabilitación de la Panamericana Este alcanza un avance del 33.6 %

La obra, desarrollada bajo una alianza público-privada, registra un avance físico del 33.66 % y beneficiará a comunidades de Panamá Este y Darién.
La obra, desarrollada bajo una alianza público-privada, registra un avance físico del 33.66 % y beneficiará a comunidades de Panamá Este y Darién. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 10/07/2026 16:44
El proyecto entre Las Garzas y Yaviza, con una inversión de B/. 262 millones, avanza en sus tres tramos y contempla el mantenimiento de la vía durante 15 años

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La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este registra un avance físico del 33.66 %, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El proyecto comprende 246.2 kilómetros entre Las Garzas, en el distrito de Chepo, y Yaviza, en la provincia de Darién, y forma parte de la modernización de una de las principales rutas de transporte y logística del país.

La obra, cuya inversión inicial asciende a 262.1 millones de dólares, se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), el primero aplicado a un proyecto carretero en Panamá. El contrato contempla una fase de rehabilitación de aproximadamente tres años y un período de operación y mantenimiento por estándares de desempeño durante 15 años, para una duración total de 18 años.

De acuerdo con el cronograma divulgado por el MOP, los trabajos avanzan de forma simultánea en los tres tramos de la carretera. El segmento entre Las Garzas y Cañita presenta un avance del 10.2 %; el tramo entre Cañita y Agua Fría alcanza el 50.3 %, mientras que el comprendido entre Agua Fría y Yaviza registra un progreso del 15.5 %.

Rehabilitación de la Panamericana Este alcanza un avance del 33.6 %

En el primer tramo se emplea la metodología Rubblazing, una técnica que reutiliza la estructura existente del pavimento para construir una nueva base de alta capacidad. Según el Ministerio, este sistema mejora la resistencia de la carretera, reduce los tiempos de ejecución y disminuye el impacto ambiental de la obra.

La Carretera Panamericana Este constituye el principal corredor terrestre entre la provincia de Darién y el resto del país. Su rehabilitación busca mejorar la conectividad de la región, reforzar la seguridad vial y facilitar el transporte de mercancías, además de impulsar actividades como la agricultura, el turismo y el comercio.

El Ministerio también informó que el proyecto ha generado 1,540 empleos, de los cuales 1,355 corresponden a trabajadores de Panamá Este y Darién, equivalentes al 88 % de la mano de obra contratada. Entre las comunidades beneficiadas figuran Chepo, Tortí, Tanara, Santa Fe, Metetí y Agua Fría.

La carretera forma parte del Programa de Mantenimiento por Estándares de Desempeño, una iniciativa que contempla la recuperación y conservación de cerca de 2,000 kilómetros de la red vial nacional mediante contratos que vinculan los pagos al cumplimiento de indicadores de calidad y mantenimiento.

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