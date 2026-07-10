Rehabilitación de la Panamericana Este alcanza un avance del 33.6 %

La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este registra un avance físico del 33.66 %, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP). El proyecto comprende 246.2 kilómetros entre Las Garzas, en el distrito de Chepo, y Yaviza, en la provincia de Darién, y forma parte de la modernización de una de las principales rutas de transporte y logística del país.

La obra, cuya inversión inicial asciende a 262.1 millones de dólares, se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), el primero aplicado a un proyecto carretero en Panamá. El contrato contempla una fase de rehabilitación de aproximadamente tres años y un período de operación y mantenimiento por estándares de desempeño durante 15 años, para una duración total de 18 años.

De acuerdo con el cronograma divulgado por el MOP, los trabajos avanzan de forma simultánea en los tres tramos de la carretera. El segmento entre Las Garzas y Cañita presenta un avance del 10.2 %; el tramo entre Cañita y Agua Fría alcanza el 50.3 %, mientras que el comprendido entre Agua Fría y Yaviza registra un progreso del 15.5 %.