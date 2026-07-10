Rehabilitación de la Panamericana Este alcanza un avance del 33.6 %

<b>La rehabilitación de la Carretera Panamericana Este registra un avance físico del 33.66 %, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP</b>). El proyecto comprende 246.2 kilómetros entre Las Garzas, en el distrito de Chepo, y Yaviza, en la provincia de Darién, y forma parte de la modernización de una de las principales rutas de transporte y logística del país.La obra, cuya inversión inicial asciende a 262.1 millones de dólares, se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), el primero aplicado a un proyecto carretero en Panamá. El contrato contempla una fase de rehabilitación de aproximadamente tres años y un período de operación y mantenimiento por estándares de desempeño durante 15 años, para una duración total de 18 años.<b>De acuerdo con el cronograma divulgado por el MOP, los trabajos avanzan de forma simultánea en los tres tramos de la carretera. El segmento entre Las Garzas y Cañita presenta un avance del 10.2 %; el tramo entre Cañita y Agua Fría alcanza el 50.3 %, mientras que el comprendido entre Agua Fría y Yaviza registra un progreso del 15.5 %</b>.