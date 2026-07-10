Jueza ordena detención provisional de Noriel Araúz y su defensa presenta apelación

La jueza de garantías Irene Cedeño ordenó la tarde de este 10 de julio la detención provisional del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, tras imputarle un cargo por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado.

No obstante, el equipo de defensa de Araúz apeló la decisión de la jueza Cedeño. La audiencia de apelación fue fijada para este 22 de julio.

La medida cautelar fue impuesta al concluir la audiencia celebrada en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde previamente la jueza había legalizado la aprehensión del exfuncionario, efectuada este 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresaba al país procedente de Paraguay.

Durante la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción sostuvo que existen riesgos procesales que justificaban la detención preventiva, entre ellos un posible peligro de fuga.

Como parte de sus argumentos, señaló que Araúz realizó múltiples viajes a Sudamérica durante este año y que incluso había iniciado un trámite para obtener un permiso de residencia temporal en Paraguay, circunstancias que, a juicio del Ministerio Público, podrían dificultar el desarrollo del proceso penal.

La investigación contra el exadministrador de la AMP se sustenta en un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, que detectó un presunto incremento patrimonial no justificado de 1.3 millones de dólares durante el período comprendido entre 2019 y 2024, cuando Araúz ocupó los cargos de asesor técnico de la Dirección General de Marina Mercante y posteriormente administrador de la entidad.

En la sustentación de la imputación, la fiscal Patricia Herrera presentó un detalle de cuentas bancarias, vehículos y bienes inmuebles vinculados a Araúz o en los que figura como beneficiario final.

Según la Fiscalía, las declaraciones patrimoniales del exfuncionario reflejan ingresos anuales de entre 98 mil y 103 mil dólares. No obstante, la investigación bancaria evidenciaría un incremento significativo en los depósitos realizados a sus cuentas luego de asumir funciones en la AMP.

El Ministerio Público también expuso que en 2023 Araúz habría adquirido un vehículo Lexus, valorado en aproximadamente 150 mil dólares, mediante una sociedad anónima de la cual aparece como beneficiario final.

Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado César Ruiloba, argumentó que su cliente se encontraba en Paraguay evaluando una oferta de trabajo como arquitecto naval, debido a que, tras dejar la AMP en 2024, no había logrado obtener empleo en Panamá.

Asimismo, cuestionó la metodología utilizada por la Contraloría para elaborar el informe de auditoría y sostuvo que se incluyeron bienes y patrimonio correspondientes a distintos miembros de la familia.