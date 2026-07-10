Las noticias que no te puedes perder de este viernes 10 de julio

La agenda informativa de este viernes 10 de julio estuvo marcada por hechos de relevancia nacional e internacional, entre ellos decisiones judiciales, nombramientos diplomáticos, afectaciones por las lluvias y acontecimientos de impacto mundial.

A continuación, un resumen de las noticias más destacadas.

-Exadministrador de la AMP irá a detención provisional.

La jueza de garantías Irene Cedeño ordenó la detención provisional del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, luego de imputarle un cargo por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado.

-China presenta a su nuevo embajador en Panamá.

El embajador designado de la República Popular China, Zhang Xiangyan, entregó este viernes sus cartas credenciales al canciller Javier Martínez-Acha durante un acto celebrado en el Palacio Bolívar.

-Más de 65 viviendas afectadas por inundaciones en Bocas del Toro.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este viernes dejaron más de 65 viviendas afectadas en la barriada Aeropuerto, en el distrito de Almirante.

-Sismo sacude Caracas y el estado Miranda.

Un temblor de magnitud 3.9 se registró este viernes a las 10:53 a.m. (hora local), con epicentro que permitió sentir el movimiento en varias zonas de Caracas y del estado Miranda, según reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

-Estados Unidos publica nuevos archivos sobre fenómenos aéreos no identificados.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió una nueva entrega de documentos desclasificados relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), como parte del proceso de revisión y divulgación de registros históricos sobre casos aún sin explicación.