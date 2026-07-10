Venezuela supera los 4.100 muertos tras los terremotos del 24 de junio

El <b>balance oficial de víctimas</b> por los <b>terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5</b> registrados el pasado <b>24 de junio en <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> superó los <b>4.000 fallecidos</b>, mientras que el número de heridos se mantuvo en <b>16.740</b>, según un parte oficial difundido este viernes por el Gobierno venezolano.El doble sismo dejó al menos <b>4.118 muertos</b> y <b>16.740 heridos</b>, de acuerdo con el informe publicado por el presidente de la <b>Asamblea Nacional</b>, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez">Jorge Rodríguez</a></b>, a través de su cuenta de Telegram.Por su parte, el <b>gobierno interino de<a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez"> Delcy Rodríguez</b> </a>informó que <b>17.907 personas permanecen sin vivienda</b> como consecuencia de los daños ocasionados por los terremotos. Además, <b>más de 800 edificaciones</b> resultaron afectadas, de las cuales <b>190 colapsaron por completo</b>, según las cifras oficiales.La <b><a href="/tag/-/meta/onu-organizacion-de-las-naciones-unidas">Organización de las Naciones Unidas</a></b> estima, de acuerdo con la agencia <b>EFE</b>, que <b>hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas</b> a causa de lo que ya es considerado uno de los peores terremotos ocurridos en <b>América Latina</b>. No obstante, el Gobierno venezolano aún no ha proporcionado una cifra oficial de personas desaparecidas.