Venezuela supera los 4.100 muertos tras los terremotos del 24 de junio

El balance oficial de víctimas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela superó los 4.000 fallecidos, mientras que el número de heridos se mantuvo en 16.740, según un parte oficial difundido este viernes por el Gobierno venezolano.

El doble sismo dejó al menos 4.118 muertos y 16.740 heridos, de acuerdo con el informe publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta de Telegram.

Por su parte, el gobierno interino de Delcy Rodríguez informó que 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños ocasionados por los terremotos. Además, más de 800 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 colapsaron por completo, según las cifras oficiales.

La Organización de las Naciones Unidas estima, de acuerdo con la agencia EFE, que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas a causa de lo que ya es considerado uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. No obstante, el Gobierno venezolano aún no ha proporcionado una cifra oficial de personas desaparecidas.