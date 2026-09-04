Canal de Panamá designa a Rubén Pérez Pinzón como subadministrador temporal

Rubén Gustavo Pérez Pinzón asumirá como subadministrador temporal del Canal de Panamá a partir de este 7 de septiembre, cuando Ilya Espino de Marotta tome posesión como administradora. Permanecerá en el cargo hasta que concluya el proceso de selección del nuevo subadministrador.

La designación se produce debido a que ese día Espino de Marotta asumirá el cargo de administradora del Canal de Panamá, dejando vacante la posición de subadministrador.

Pérez Pinzón ocupará temporalmente el puesto hasta que la Junta Directiva culmine el proceso de selección y designe al nuevo subadministrador, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones y responsabilidades asociadas a esa posición.

Actualmente, Pérez Pinzón se desempeña como vicepresidente de Capital Humano del Canal de Panamá y acumula 35 años de experiencia dentro de la organización.

Durante su trayectoria profesional ha liderado áreas relacionadas con reclutamiento, capacitación, salud y seguridad ocupacional, gestión del talento y operaciones marítimas.

También ha participado en procesos de negociación de convenciones colectivas y mesas de diálogo con organizaciones sindicales.

Pérez Pinzón ha ocupado, además, las gerencias de Capital Humano y Recursos de Tránsito, así como cargos de liderazgo en las áreas de Transporte Marítimo y Asistencia a Cubierta.

Desde esas posiciones ha participado en la planificación del relevo generacional y en otros asuntos vinculados con la sostenibilidad de las operaciones del Canal.

El nuevo subadministrador temporal es licenciado en Finanzas por la Universidad Católica Santa María La Antigua.

Cuenta además con una maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Louisville y una maestría en Administración de Empresas (MBA) por INCAE Business School.

Su formación ejecutiva incluye el Executive Development Program de INCAE y el General Management Program de Wharton School Executive Education, de la Universidad de Pensilvania.

La decisión de designarlo como subadministrador temporal fue adoptada mediante la Resolución ACP-JD-RM 26-1665, aprobada por la Junta Directiva del Canal de Panamá el 26 de agosto de 2026.