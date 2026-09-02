Ricaurte Vásquez se despide del Canal de Panamá destacando institucionalidad y retos futuros

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, ofreció este miércoles un balance de su gestión al frente de la vía interoceánica, en el marco de su salida del cargo. El próximo 7 de agosto, la subadministradora Ilya Espino de Marotta asumirá oficialmente la administración. Durante su intervención, Vásquez recordó los cinco retos principales que se planteó al iniciar su gestión y que, según dijo, fueron cumplidos:

Respeto a la institucionalidad y al sistema de mérito, reconociendo el papel de la fuerza laboral como eje central de la operación.

Visión de largo plazo, con la elaboración y actualización del plan maestro del Canal hacia 2035.

Asignación de recursos adecuados, garantizando que el personal cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus funciones.

Rendición de cuentas, asegurando transparencia en el uso de los recursos.

Formación de talento, con programas de capacitación que benefician tanto al Canal como al país.

Retos

El administrador también advirtió sobre los desafíos críticos que enfrenta la vía, especialmente la escasez de agua y la necesidad de mantener operaciones continuas pese a fenómenos climáticos como El Niño. Recordó que desde el 4 de agosto se aplicarán reducciones paulatinas en los cupos de tránsito, medida que busca preservar los niveles de los lagos hasta mayo de 2027. En su repaso de momentos clave, Vásquez mencionó la gestión del tránsito del crucero Sandór durante la pandemia de COVID-19 y la defensa de la neutralidad del Canal en un contexto de volatilidad geopolítica. Alertó sobre iniciativas de reforma constitucional que podrían afectar el régimen especial del Canal, subrayando que la institucionalidad ha sido “una creación panameña de escala global” que debe preservarse.

Transición

Váquez se le vence su cargo en septiembre, mes que coincide con el nuevo año fiscal de la institución. El anunció del nombramiento al puesto estuvo a cargo de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quien tomó la decisión el 21 de mayo de 2026 eligiendo así a la actual subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta. Espino de Marotta resaltó entre 100 perfiles nacionales e internacionales, superó múltiples pruebas y la sustentación de un caso de negocio, informó el ministro del Canal, José Ramón Icaza Clement.

¿Quién es la nueva administradora?

La nueva administradora, quien liderará el Canal entre 2026 a 2033, es ingeniera marina egresada de Texas A&M University, posee una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María La Antigua y formación ejecutiva en INCAE y Kellogg School of Management. Además, es una destacada profesional del Canal de Panamá con más de 40 años de experiencia en áreas técnicas, operativas y de liderazgo, menciona un comunicado de la ACP. Fue oficial de Sostenibilidad y entre los proyectos estratégicos que ha dirigido están el programa de ampliación del Canal, así como iniciativas clave en gestión hídrica, sostenibilidad y modernización.

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