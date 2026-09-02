Ricaurte Vásquez se despide del Canal de Panamá destacando institucionalidad y retos futuros

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, ofreció este miércoles un balance de su gestión al frente de la vía interoceánica, en el marco de su salida del cargo.
El próximo 7 de agosto, la subadministradora Ilya Espino de Marotta asumirá oficialmente la administración.
Durante su intervención, Vásquez recordó los cinco retos principales que se planteó al iniciar su gestión y que, según dijo, fueron cumplidos:
El administrador también advirtió sobre los desafíos críticos que enfrenta la vía, especialmente la escasez de agua y la necesidad de mantener operaciones continuas pese a fenómenos climáticos como El Niño.
Recordó que desde el 4 de agosto se aplicarán reducciones paulatinas en los cupos de tránsito, medida que busca preservar los niveles de los lagos hasta mayo de 2027.
En su repaso de momentos clave, Vásquez mencionó la gestión del tránsito del crucero Sandór durante la pandemia de COVID-19 y la defensa de la neutralidad del Canal en un contexto de volatilidad geopolítica.
Alertó sobre iniciativas de reforma constitucional que podrían afectar el régimen especial del Canal, subrayando que la institucionalidad ha sido “una creación panameña de escala global” que debe preservarse.
Váquez se le vence su cargo en septiembre, mes que coincide con el nuevo año fiscal de la institución.
El anunció del nombramiento al puesto estuvo a cargo de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quien tomó la decisión el 21 de mayo de 2026 eligiendo así a la actual subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta.
Espino de Marotta resaltó entre 100 perfiles nacionales e internacionales, superó múltiples pruebas y la sustentación de un caso de negocio, informó el ministro del Canal, José Ramón Icaza Clement.
La nueva administradora, quien liderará el Canal entre 2026 a 2033, es ingeniera marina egresada de Texas A&M University, posee una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María La Antigua y formación ejecutiva en INCAE y Kellogg School of Management.
Además, es una destacada profesional del Canal de Panamá con más de 40 años de experiencia en áreas técnicas, operativas y de liderazgo, menciona un comunicado de la ACP.
Fue oficial de Sostenibilidad y entre los proyectos estratégicos que ha dirigido están el programa de ampliación del Canal, así como iniciativas clave en gestión hídrica, sostenibilidad y modernización.
El proyecto hídrico de Río Indio es el plan insignia que liderará la nueva administradora para así asegurar los tránsitos en el Canal.
Durante el Congreso Internacional de Derecho del Canal, la subadministradora hizo un recuento de las motivaciones detrás del proyecto, la situación actual y la importancia de garantizar el agua para la vía interoceánica.
Allí reconoció que hay desconfianza en las comunidades, pero asegura que gracias a los acercamientos hechos, ya hay 70% de comunicación y se mantiene el diálogo.
Espino de Marotta detalló que 8 potabilizadoras se alimentan de los lagos Gatún y Alajuela.
También recordó los años secos en los que fue necesario pedir a los clientes del Canal reducir el número de cargo y en 2023 incluso limitar los tránsitos.
En total, el tránsito se fijo 21%, pasaron 2.700 buques menos, se perdieron 900 millones de dólares y peor aún, se deterioró la confianza en la vía.
“No es algo que se puede repetir frecuentemente, perdemos confiabilidad y hay rutas alternas. El Canal tiene competencia”, resaltó.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros