Instituto de Geociencias reporta 34 sismos en Panamá durante las últimas 72 horas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la tarde este miércoles 2 de septiembre un total de 34 sismos registrados en territorio nacional durante las últimas 72 horas.
De acuerdo con el compendio publicado por la institución en su cuenta oficial de X, la mayor concentración de movimientos sísmicos se produjo en el occidente del país, donde se contabilizaron 24 sismos.
La distribución de los eventos registrados es la siguiente:
Occidente: 24 sismos.
Centro: 8 sismos.
Oriente: 2 sismos.
Total nacional: 34 sismos.
Los mapas divulgados por el Instituto de Geociencias muestran una mayor concentración de eventos en distintos puntos de las provincias occidentales, particularmente en el área de Chiriquí y Bocas del Toro, mientras que también aparecen registros en sectores del centro y el oriente del país.
Los datos indican que aproximadamente siete de cada diez sismos registrados en las últimas 72 horas ocurrieron en el occidente de Panamá, convirtiendo esta región en la zona con mayor actividad sísmica durante el período analizado.
En la región central se contabilizaron ocho eventos, mientras que otros dos fueron registrados en el sector oriental del territorio nacional.
El reporte corresponde al compendio de actividad sísmica de las últimas 72 horas elaborado por el Instituto de Geociencias, entidad encargada del monitoreo de los movimientos telúricos que se producen en Panamá.
La publicación permite observar la distribución geográfica de los eventos, aunque el reporte presentado no señala que el conjunto de estos 34 sismos haya provocado afectaciones o daños.
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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros