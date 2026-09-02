Instituto de Geociencias reporta 34 sismos en Panamá durante las últimas 72 horas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó la tarde este miércoles 2 de septiembre un total de 34 sismos registrados en territorio nacional durante las últimas 72 horas.

De acuerdo con el compendio publicado por la institución en su cuenta oficial de X, la mayor concentración de movimientos sísmicos se produjo en el occidente del país, donde se contabilizaron 24 sismos.

La distribución de los eventos registrados es la siguiente:

Occidente: 24 sismos.

Centro: 8 sismos.

Oriente: 2 sismos.

Total nacional: 34 sismos.

Los mapas divulgados por el Instituto de Geociencias muestran una mayor concentración de eventos en distintos puntos de las provincias occidentales, particularmente en el área de Chiriquí y Bocas del Toro, mientras que también aparecen registros en sectores del centro y el oriente del país.