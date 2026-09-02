Presidente Mulino y Mariano Rivera se reúnen para impulsar el empleo y el deporte en Panamá

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino y el exjugador de las Grandes Ligas concretamente de los New York Yankees, Mariano Rivera, sostuvieron una reunión en el despacho del mandatario este miércoles 2 de septiembre.

Durante el encuentro entre el mandatario y el miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, tocaron temas importantes para el país, entre ellos, la creación de nuevas plazas de trabajo.

Sumado a ello, hablaron sobre la inversión para seguir apoyando el deporte a nivel nacional, así como también la educación mediante obras públicas, todo esto respaldado por la empresa privada con la posibilidad de construir más infraestructuras deportivas y mejorar las ya existentes.

En días pasados se conoció el regreso del MLB Pitch, Hit & Run, evento que está de vuelta a nuestro país tras ocho años de ausencia. El mismo tendrá como misión seguir impulsando el béisbol en nuestra nación y encontrar más talentos para que en un futuro lleguen a las Grandes Ligas.