Serie final béisbol sub-23: Panamá Oeste vence 4-3 a Chiriquí Occidente

La novena de Panamá Oeste superó este miércoles 2 de septiembre 4-3 a Chiriquí Occidente en el estadio Kenny Serracín para tomar la delantera en la Serie Final del III Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23.

En el torneo organizado por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), “los vaqueros” rompieron la igualdad que mantenían con el conjunto chiricano, en el marcador en la parte baja del octavo episodio mediante un imparable impulsor de Miguel Sánchez.

El conjunto del Oeste tomó la delantera desde las entradas iniciales al registrar anotaciones en el cuarto y quinto episodio para mantener una ventaja de tres carreras a una sustentada en un doblete de Aaron Mackenzie y dos carreras empujadas por Jeremy Sánchez frente al picheo rival.

No obstante, la novena de Chiriquí Occidente logró emparejar las acciones 3 por 3 en la parte alta del octavo episodio acumulando un total de nueve imparables a lo largo del encuentro, aunque la ofensiva de Panamá Oeste respondió oportunamente con su quinto imparable del juego para registrar la carrera de la diferencia.

El segundo compromiso de esta serie pactada al mejor de cinco partidos se disputará este jueves a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Estadio Kenny Serracín.

El ganador de esta serie será el representante de Panamá en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, que tendrá lugar del 6 al 15 de noviembre en Managua, capital de Nicaragua.