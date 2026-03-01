Béisbol Juvenil: Panamá Oeste se proclama campeón ante Chiriquí

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil llegó a su fin y Panamá Oeste levantó su cuarta corona, luego de barrer a Chiriquí en la serie 4-0. En el último juego, los Vaqueros del Oeste vencieron 8-7 a los chiricanos en su propia tierra.

El estadio Kenny Serracín fue el escenario del juego final de esta serie final. La obligación lo tenía el equipo local, ya que una victoria de Chiriquí obligaría la serie a prolongarse y jugar y quinto juego, este en el estadio Rod Carew.

Ambos equipos dieron un espectáculo sobre el terreno de juego y el partido no se definió hasta la novena entrada. Panamá Oeste logró realizar carreras en la segunda, cuarta, sexta y octava entrada; mientras que Chiriquí luchó hasta el final, sin embargo no fue suficiente para lograr recortar en la serie.

Luis Aranda, uno de los jugadores de Panamá Oeste, se mostró feliz y satisfecho por haber conseguido la cuarta estrella para su provincia. “Quiero darle gracias a Dios porque salimos campeones, no tengo palabras” expresó en entrevista para TVMAX Deportes.

Aranda, quien fue uno de los más destacados del equipo del Oeste, expresó que todo fue gracias al trabajo de sus compañeros dentro del diamante. “Es gracias al equipo, ser campeones era la consigna, nos enfocamos en ayudar al equipo. Estoy feliz que se me djo a nivel individual. Quiero agradecerle a la fanaticada, dimos lo mejor de nuestro”.

Con este campeonato, Panamá Oeste sube un escalón en el palmarés del béisbol juvenil, desempatando con Veraguas en la lista de campeones. Tras vencer a Chiriquí, consiguieron su cuarta estrella, luego de conseguir el título en 1986, 1996, 2023 y ahora en el 2026.