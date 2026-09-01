Oeste vs Occidente: Arranca la Serie Final del Béisbol Sub-23

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí Occidente disputarán desde este martes 1 de septiembre a las 7:00 de la noche el primer juego de la Serie Final del III Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 en el estadio Kenny Serracín de David.

El certamen pactado al mejor de cinco compromisos y organizado por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) cumple con la finalidad de definir al campeón de la categoría y evaluar a los peloteros que integrarán la preselección nacional con miras al torneo mundialista de Nicaragua

Ambas representaciones aseguraron su presencia en la instancia definitiva tras resolver sus respectivas llaves de semifinales en dos partidos consecutivos.

El conjunto de Chiriquí Occidente superó a Coclé con marcadores de 10-1 y 5-0, mientras que el equipo de Panamá Oeste dejó en el camino a Panamá Metro al obtener un triunfo de 4-3 en episodios adicionales durante el segundo choque celebrado en el estadio Rod Carew.

En cuanto a la conformación de las delegaciones, la reglamentación del certamen dispuso la integración de regiones deportivas específicas para estructurar las nóminas, por lo que el seleccionado de Occidente agrupa a jugadores pertenecientes a las ligas provinciales de Chiriquí y Bocas del Toro, en tanto que el cuadro de Oeste reunió a peloteros de las zonas de Panamá Oeste y Panamá Este.

De acuerdo con la programación logística del torneo, los dos primeros encuentros de la serie se escenificarán en tierras chiricanas, en el Kenny Serracín durante las jornadas del martes 1 y miércoles 2 de septiembre, antes de la jornada de descanso fijada para el jueves 3 de septiembre.

Tras estos partidos en Chiriquí, la serie se trasladará al estadio Mariano Rivera de La Chorrera para la disputa del tercer juego el viernes 4 de septiembre y de los compromisos cuatro y cinco los días sábado 5 y lunes 7 de septiembre de ser requeridos.

Por otra parte, la realización de este campeonato es de carácter determinante para el béisbol panameño, debido a que la comisión técnica de la federación utiliza el desempeño de los atletas durante el certamen como parámetro principal para la conformación del equipo nacional que representará al país en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, programada para disputarse durante el mes de noviembre en Managua, Nicaragua.