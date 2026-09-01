Cepanim: MEF convocará a herederos de beneficiarios fallecidos entre octubre y noviembre

Los herederos de beneficiarios fallecidos del Cepanim que ya realizaron el reclamo correspondiente deberán estar atentos a las próximas convocatorias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya que la atención de estos casos está prevista para finales de octubre y durante noviembre.

Así lo informó la secretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, durante una entrevista con SerTV Noticias, al referirse a los avances en la entrega de los certificados del Cepanim a nivel nacional.

De acuerdo con el balance presentado por la funcionaria, en dos meses y medio se han entregado 254 mil certificados a 88 mil beneficiarios, por un monto de B/.58 millones. El proceso comenzó el 15 de junio en Panamá y el 22 de junio en el resto del país, con aproximadamente la mitad de las entregas concentradas en la provincia de Panamá.

Amado explicó que los herederos que presentaron reclamos en nombre de beneficiarios del Cepanim fallecidos serán convocados posteriormente, por lo que deberán mantenerse pendientes de la plataforma donde realizaron su registro.