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Entrega de Cepanim iniciará con beneficiarios vivos que ya cuentan con cita

El MEF entregará CEPANIM en Megapolis Outlets a quienes recibieron cita previa
El MEF entregará CEPANIM en Megapolis Outlets a quienes recibieron cita previa Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/06/2026 12:11
Los beneficiarios que ya recibieron cita podrán retirar su CEPANIM a partir del próximo lunes.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a partir del lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá.

La distribución se realizará en Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), ubicado en el piso 4, y estará dirigida inicialmente a los beneficiarios vivos que ya recibieron una cita a través de correo electrónico o llamada telefónica.

La coordinadora de Atención del MEF, Carmen Jaén, explicó que una vez avance la entrega a este grupo de beneficiarios, se dará inicio al proceso para los beneficiarios de personas fallecidas.

Jaén aclaró que únicamente podrán acudir quienes hayan recibido previamente la notificación con la fecha y hora asignadas. Asimismo, indicó que las personas que al consultar el estado de su trámite observen la leyenda “en progreso” significa que su certificado aún se encuentra en proceso de impresión y próximamente recibirán la información correspondiente para su retiro.

Por otra parte, señaló que quienes aparezcan con el estatus “subsanar” deberán corregir o completar algún dato pendiente dentro de su expediente.

La funcionaria destacó que el lunes se realizará la entrega de los certificados CEPANIM y recordó a los beneficiarios mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del ministerio.

El MEF también informó que la distribución para el resto de las provincias y regiones del país iniciará una semana después, específicamente el 23 de junio.

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