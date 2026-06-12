Entrega de Cepanim iniciará con beneficiarios vivos que ya cuentan con cita

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a partir del lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá.

La distribución se realizará en Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), ubicado en el piso 4, y estará dirigida inicialmente a los beneficiarios vivos que ya recibieron una cita a través de correo electrónico o llamada telefónica.

La coordinadora de Atención del MEF, Carmen Jaén, explicó que una vez avance la entrega a este grupo de beneficiarios, se dará inicio al proceso para los beneficiarios de personas fallecidas.