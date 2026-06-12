Entrega de Cepanim iniciará con beneficiarios vivos que ya cuentan con cita

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que a partir del lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Cepanim</a></b> en la provincia de Panamá.<b>La distribución se realizará en Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), ubicado en el piso 4, y estará dirigida inicialmente a los beneficiarios vivos que ya recibieron una cita a través de correo electrónico o llamada telefónica.</b>La coordinadora de Atención del MEF, Carmen Jaén, explicó que una vez avance la entrega a este grupo de beneficiarios, se dará inicio al proceso para los beneficiarios de personas fallecidas.