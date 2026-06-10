Cepanim: MEF iniciará entrega de certificados el 15 de junio en Panamá y el 22 en el resto del país

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que a partir del próximo lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá. Para las demás provincias y regiones del país, el proceso iniciará una semana después, el lunes 22 de junio.

La entidad informó que los beneficiarios deberán acudir a los centros de distribución habilitados en cada provincia para retirar sus certificados, siguiendo las indicaciones y horarios que serán comunicados por las autoridades.