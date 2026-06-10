  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Cepanim: MEF iniciará entrega de certificados el 15 de junio en Panamá y el 22 en el resto del país

El MEF comenzará distribución de certificados Cepanim en la capital y luego en las provincias
El MEF comenzará distribución de certificados Cepanim en la capital y luego en las provincias Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/06/2026 10:04
Los beneficiarios de Cepanim ya tienen fecha para retirar sus certificados. La distribución comenzará de manera escalonada a nivel nacional.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que a partir del próximo lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá. Para las demás provincias y regiones del país, el proceso iniciará una semana después, el lunes 22 de junio.

La entidad informó que los beneficiarios deberán acudir a los centros de distribución habilitados en cada provincia para retirar sus certificados, siguiendo las indicaciones y horarios que serán comunicados por las autoridades.

Puntos de entrega de los certificados Cepanim

Provincia de Panamá: Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), piso 4.

Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.

Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.

Colón: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.

Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, antiguo Global Bank.

Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio Consejo Provincial.

Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.

Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Switch 4).

Chiriquí: Oficina Regional del MEF en David, edificio de la Gobernación.

Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, planta alta.

Comarca Ngäbe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres.

El MEF exhortó a los beneficiarios a verificar la documentación requerida antes de acudir a los centros de entrega, con el fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.

VIDEOS
Lo Nuevo