Cepanim: MEF iniciará entrega de certificados el 15 de junio en Panamá y el 22 en el resto del país

<b>Provincia de Panamá</b>: Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), piso 4.<b>Panamá Oeste</b>: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.<b>Darién</b>: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.<b>Colón</b>: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.<b>Coclé</b>: Oficina Regional del MEF en Penonomé, antiguo Global Bank.<b>Herrera</b>: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio Consejo Provincial.<b>Los Santos</b>: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.<b>Bocas del Toro</b>: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Switch 4).<b>Chiriquí</b>: Oficina Regional del MEF en David, edificio de la Gobernación.<b>Veraguas</b>: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, planta alta.<b>Comarca Ngäbe Buglé</b>: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres.El MEF exhortó a los beneficiarios a verificar la documentación requerida antes de acudir a los centros de entrega, con el fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.