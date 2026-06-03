Cepanim registra avance del 65.1 % y comenzará a entregar certificados en junio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso de registros Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) continúa avanzando. Al 1 de junio de 2026, se han registrado 268,874 personas, lo que representa un cumplimiento del 65.1 % de la meta establecida.

Del total de registros, 191,699 corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 77,175 pertenecen a sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.

La entidad destacó que el proceso sigue desarrollándose conforme a lo previsto, con el objetivo de completar el registro de todos los beneficiarios contemplados en el programa.