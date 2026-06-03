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Cepanim registra avance del 65.1 % y comenzará a entregar certificados en junio

Registro Cepanim lcanza el 65.1 % de la meta establecida
Registro Cepanim lcanza el 65.1 % de la meta establecida Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/06/2026 12:01
El MEF anunció que la entrega de certificados Cepanim comenzará a mediados de junio y que los beneficiarios serán contactados para coordinar el retiro de los documentos.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso de registros Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) continúa avanzando. Al 1 de junio de 2026, se han registrado 268,874 personas, lo que representa un cumplimiento del 65.1 % de la meta establecida.

Del total de registros, 191,699 corresponden a beneficiarios vivos, mientras que 77,175 pertenecen a sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.

La entidad destacó que el proceso sigue desarrollándose conforme a lo previsto, con el objetivo de completar el registro de todos los beneficiarios contemplados en el programa.

Certificados Cepanim estarán listos para entrega desde mediados de junio

El MEF informó que el proceso de entrega de certificados Cepanim comenzará con los beneficiarios que se encuentran vivos. Posteriormente, se procederá con la entrega de los certificados correspondientes a personas fallecidas, cuyos herederos o representantes deberán cumplir con los trámites establecidos para acceder al beneficio.

La entidad indicó que ya inició la impresión de los certificados y anunció que, a partir de la próxima semana, comenzarán las llamadas para comunicar a los beneficiarios la fecha, hora y lugar donde deberán retirar el documento.

Según el MEF, la entrega de certificados está prevista para iniciar a mediados de junio. Asimismo, reiteró que la plataforma de registro permanecerá habilitada y no tendrá una fecha límite para completar el proceso.

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