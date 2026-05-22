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Cepanim: MEF revela el orden de pago y quiénes cobrarán primero

MEF explica cómo será el orden de pago del Cepanim en Panamá
MEF explica cómo será el orden de pago del Cepanim en Panamá Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/05/2026 16:12
El MEF confirmó que la plataforma del Cepanim seguirá habilitada sin fecha límite.

Tras el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el avance positivo del registro del Cepanim, la entidad informó que el proceso ya alcanza un 60.6% de avance a nivel nacional, con más de 250 mil personas registradas hasta la fecha.

En entrevista con Telemetro Reporta, la coordinadora de atención del MEF, Carmen Jaén, confirmó que la entrega de certificados iniciará con los beneficiarios vivos, al considerar que representan la prioridad en esta etapa del proceso. Posteriormente, se procederá con los beneficiarios fallecidos.

“Si el beneficiario vivo tiene derecho también al beneficio de su mamá difunta, va a tener que esperar que se le llame por segunda vuelta, cuando ya se tengan los certificados de los difuntos impresos”, explicó la funcionaria.

Asimismo, el MEF señaló que ya comenzaron las impresiones de los certificados y que la próxima semana iniciarán las llamadas para informar a los beneficiarios la fecha, hora y lugar donde deberán retirar el documento.

La entrega de certificados está prevista para iniciar a mediados del mes de junio. Además, la entidad reiteró que la plataforma de registro continuará habilitada y no tendrá fecha límite para completar el proceso.

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