Cepanim: MEF revela el orden de pago y quiénes cobrarán primero

Tras el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el avance positivo del registro del Cepanim, la entidad informó que el proceso ya alcanza un 60.6% de avance a nivel nacional, con más de 250 mil personas registradas hasta la fecha.

En entrevista con Telemetro Reporta, la coordinadora de atención del MEF, Carmen Jaén, confirmó que la entrega de certificados iniciará con los beneficiarios vivos, al considerar que representan la prioridad en esta etapa del proceso. Posteriormente, se procederá con los beneficiarios fallecidos.

“Si el beneficiario vivo tiene derecho también al beneficio de su mamá difunta, va a tener que esperar que se le llame por segunda vuelta, cuando ya se tengan los certificados de los difuntos impresos”, explicó la funcionaria.