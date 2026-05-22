Auditorías a contratos de cisternas del Idaan comenzarán el 25 de mayo

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que la Contraloría iniciará auditorías relacionadas con los contratos de carros cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), luego de recibir la solicitud enviada por el nuevo director de la entidad, Antonio Tercero González.

Flores indicó que las revisiones comenzarán este lunes 25 de mayo y estarán enfocadas en determinar el uso de los fondos destinados durante años a la contratación de cisternas para el suministro de agua potable.

“Vamos a proceder a comenzar a adelantar esas auditorías porque definitivamente queremos ver dónde se fueron tantos millones de dólares en cisternas”, expresó Flores.

Las declaraciones surgen después de que el director del Idaan solicitara formalmente a la Contraloría una revisión integral de la auditoría elaborada por la Oficina de Auditoría Interna de la institución sobre las cuentas de vigencia expirada correspondientes al servicio de carros cisterna entre 2013 y 2025.

El funcionario explicó que la nota enviada a la Contraloría se concentra especialmente en el tema de las cisternas, un sistema utilizado durante años para abastecer a comunidades afectadas por falta de agua potable, daños en la red o interrupciones del servicio.

“Obviamente el pueblo panameño no quiere cisterna, quiere agua en el tubo”, afirmó Flores.

El contralor señaló que trabajará junto al director del Idaan para acelerar las medidas dirigidas a mejorar la distribución de agua potable y reducir la dependencia del servicio de carros cisterna.

“Vamos a invertir en las tuberías, en la distribución y en las potabilizadoras para que realmente el panameño cuando abra la pluma tenga el agua que requiere”, sostuvo.

Flores reconoció que los problemas en el sistema de agua potable son resultado de años de falta de inversión en redes e infraestructura, situación que, según dijo, obliga actualmente a las autoridades a trabajar “contra el tiempo”.

El director del Idaan había informado previamente que la solicitud de revisión busca analizar el documento denominado “Revisión Integral de las Cuentas de Vigencia Expirada de Carros Cisterna”, elaborado por la Auditoría Interna de la institución, el cual abarca más de una década de operaciones y pagos relacionados con este servicio.