Auditorías a contratos de cisternas del Idaan comenzarán el 25 de mayo

<a href="/tag/-/meta/anel-flores">El contralor general de la República, Anel Flores</a>, anunció que la <a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría</a> iniciará auditorías relacionadas con los contratos de carros cisterna del <a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a>, luego de recibir la solicitud enviada por el nuevo director de la entidad, <a href="/tag/-/meta/antonio-tercero-gonzalez">Antonio Tercero González</a>.Flores indicó que las revisiones comenzarán este lunes 25 de mayo y estarán enfocadas en determinar el uso de los fondos destinados durante años a la contratación de cisternas para el suministro de agua potable.'Vamos a proceder a comenzar a adelantar esas auditorías porque definitivamente queremos ver dónde se fueron tantos millones de dólares en cisternas', expresó Flores.Las declaraciones surgen después de que el director del Idaan solicitara formalmente a la Contraloría una revisión integral de la auditoría elaborada por la <b>Oficina de Auditoría Interna de la institución</b> sobre las cuentas de vigencia expirada correspondientes al servicio de carros cisterna entre 2013 y 2025.El funcionario explicó que la nota enviada a la Contraloría se concentra especialmente en el tema de las cisternas, un sistema utilizado durante años para abastecer a comunidades afectadas por falta de agua potable, daños en la red o interrupciones del servicio.<b>'Obviamente el pueblo panameño no quiere cisterna, quiere agua en el tubo', afirmó Flores.</b>El contralor señaló que trabajará junto al director del Idaan para acelerar las medidas dirigidas a mejorar la distribución de agua potable y reducir la dependencia del servicio de carros cisterna.'<i>Vamos a invertir en las tuberías, en la distribución y en las potabilizadoras para que realmente el panameño cuando abra la pluma tenga el agua que requiere</i>', sostuvo.Flores reconoció que los problemas en el sistema de agua potable son resultado de años de falta de inversión en redes e infraestructura, situación que, según dijo, obliga actualmente a las autoridades a trabajar 'contra el tiempo'.El director del Idaan había informado previamente que la solicitud de revisión busca analizar el documento denominado <b>'Revisión Integral de las Cuentas de Vigencia Expirada de Carros Cisterna'</b>, elaborado por la<b> Auditoría Interna de la institución</b>, el cual abarca más de una década de operaciones y pagos relacionados con este servicio.