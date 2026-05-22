Escándalo en Cannes: Liberan a estilista de Miss Universo tras golpear a modelo

La polémica rodea al Festival de Cannes, pero esta vez lejos de las pantallas de cine. Las autoridades judiciales correspondientes en Cannes, Francia, liberaron al estilista venezolano Giovanni Laguna y desestimaron los cargos por agresión en su contra, luego de ser arrestado el pasado miércoles 20 de mayo por golpear a la modelo Andrea Carolina Del Val, Miss Venezuela Global 2025. Tras escuchar los descargos del agresor, el tribunal decidió interponer una orden de restricción en contra de la propia víctima.

El arresto de Laguna se produjo luego de que Del Val denunciara de forma pública y ante la policía francesa una agresión física y verbal en el apartamento donde se hospedaban. A través de videos difundidos en plataformas digitales, la modelo documentó el altercado. En el material audiovisual se observa al estilista con un zapato en la mano profiriendo insultos, arrojando un teléfono celular contra la cabeza de la modelo y, posteriormente, se muestra a Del Val con el rostro ensangrentado tras recibir golpes de puño.

Según la declaración de la víctima en el programa televisivo ¡Siéntese quien pueda! de Univisión, el conflicto se originó por una supuesta extorsión económica que data de su participación en el certamen de belleza venezolano. Del Val aseguró que Laguna le exigió dinero a cambio de garantizarle el triunfo en el concurso. Al negarse al pago, el estilista inició una campaña de sabotaje en su contra que se trasladó hasta el evento en Francia, donde Laguna intentó desacreditarla ante sus compañeras de habitación.

La defensa de Laguna, quien es el maquillador oficial de la actual Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch Fernández, logró que las autoridades desestimaran el caso tras expirar el periodo de detención preventiva de 24 horas que establece la ley francesa.

El caso tomó un matiz más complejo tras la filtración de fragmentos de la grabación donde Del Val increpa a Laguna mencionando a un hombre llamado “Javier”, exigiéndole al estilista que repitiera sus insultos para enviárselos a dicha persona. El nombre de este individuo coincide con señalamientos previos en redes sociales vinculados a disputas legales de figuras del modelaje internacional como Michelle Roxana, Ninoska Vásquez y el arresto de Aleska Genesis, lo que generó especulaciones sobre presiones cruzadas previas al altercado en el país europeo.

Tras el fallo judicial, la modelo manifestó su impotencia y cansancio ante el cuestionamiento público de su testimonio. Por el momento, la orden de alejamiento dictada por los jueces franceses prohíbe el acercamiento de Del Val a Laguna, mientras la opinión pública cuestiona los criterios de la justicia local para archivar una causa con lesiones físicas evidentes y comprobadas.