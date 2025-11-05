Indignación en Miss Universo: Raúl Rocha le pone un alto a Nawat tras humillación a Miss México

<b>Raúl Rocha</b>, presidente de la organización <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo">Miss Universo</a></b>, se pronunció con firmeza tras el incidente ocurrido en Tailandia, donde presuntamente <b>Nawat Itsaragrisil</b>, empresario tailandés, habría agredido verbalmente a <b>Fátima Bosch</b>, representante mexicana en <b>Miss Universo 2025 durante la imposición de bandas.</b>A través de un comunicado, Rocha expresó su <b>solidaridad con las 122 delegadas</b> que participan en el certamen y afirmó que <b>no permitirá que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados</b>.<i>'Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión', </i>declaró.