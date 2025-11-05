Indignación en Miss Universo: Raúl Rocha le pone un alto a Nawat tras humillación a Miss México

Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, se pronunció con firmeza tras el incidente ocurrido en Tailandia, donde presuntamente Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés, habría agredido verbalmente a Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025 durante la imposición de bandas. A través de un comunicado, Rocha expresó su solidaridad con las 122 delegadas que participan en el certamen y afirmó que no permitirá que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. “Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, declaró.

Rocha calificó de “agresión pública e intimidación” el episodio en el que Bosch fue humillada y reprendida frente a otras concursantes, asegurando que se trató de una falta grave de respeto. “Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto además de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla .¡Basta, Nawat!”, señaló el presidente de Miss Universo.

Organización Miss Universo tomará medidas tras incidente