PANAMÁ

Indignación en Miss Universo: Raúl Rocha le pone un alto a Nawat tras humillación a Miss México

Raúl Rocha presidente de la organización Miss Universo
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/11/2025 10:25
El presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha condena agresión contra Miss México y limita participación de Nawat en certamen internacional.

Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, se pronunció con firmeza tras el incidente ocurrido en Tailandia, donde presuntamente Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés, habría agredido verbalmente a Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025 durante la imposición de bandas.

A través de un comunicado, Rocha expresó su solidaridad con las 122 delegadas que participan en el certamen y afirmó que no permitirá que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados.

“Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión”, declaró.

Rocha calificó de “agresión pública e intimidación” el episodio en el que Bosch fue humillada y reprendida frente a otras concursantes, asegurando que se trató de una falta grave de respeto.

“Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto además de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla .¡Basta, Nawat!”, señaló el presidente de Miss Universo.

Organización Miss Universo tomará medidas tras incidente

En consecuencia, anunció la posposición del evento de colocación de bandas, donde ocurrió el incidente, y determinó limitar o anular la participación de Nawat en las actividades oficiales del certamen.

Asimismo, informó que instruyó al CEO de Miss Universe Organization, Mario Bucaro, a emitir un comunicado en nombre de la organización Miss Universe, donde detalle todas las acciones corporativas ilegales que llevaremos a cabo como consecuencia y resultado de la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat.

“No permitiremos que ni una sola persona haga daño y que trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron desde todo el mundo para estar ahí.”, enfatizó Rocha.

Finalmente, reafirmó el compromiso de Miss Universo con el empoderamiento femenino, la igualdad y la defensa de los derechos de las delegadas, destacando que todas deben sentirse “orgullosas, caminar con la frente en alto y no permitir jamás ser humilladas”.

