¡Panamá dice presente! Miss Universo Panamá ya está en Tailandia para competir por la corona

La representante panameña Mirna Caballini, actual portadora del título Miss Universo Panamá, viajó el pasado 1 de noviembre rumbo a Tailandia, país sede de la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025.

La concursante arribó a la concentración del certamen mostrando su característico entusiasmo y actitud positiva. Para su llegada, Caballini lució un elegante vestido en tonos negro y blanco, un gesto simbólico de respeto y luto por la reciente muerte de la reina madre Sirikit, una figura icónica en la cultura del país anfitrión.

Durante su estancia, se ha confirmado que Miss Universo Panamá compartirá habitación con la representante de Filipinas, una de las delegadas más esperadas del concurso.