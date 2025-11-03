¡Panamá dice presente! Miss Universo Panamá ya está en Tailandia para competir por la corona

El próximo 21 de noviembre, el mundo será testigo de una nueva edición del Miss Universo 2025, en la que Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo 2024, entregará la corona a su sucesora. Sin embargo, este año el certamen se desarrollará en un contexto especial, ya que Tailandia vive un periodo de duelo nacional tras el fallecimiento de la reina madre Sirikit.El gobierno tailandés decretó un año de luto oficial en honor a la monarca, figura muy querida y respetada por el pueblo.Pese al duelo, Tailandia mantiene su compromiso con la organización del evento, considerado uno de los más importantes del calendario internacional de la belleza.