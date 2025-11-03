  1. Inicio
PANAMÁ

¡Panamá dice presente! Miss Universo Panamá ya está en Tailandia para competir por la corona

Mirna Caballini la representante de Panamá ya está en Tailandia lista para competir.
Mirna Caballini la representante de Panamá ya está en Tailandia lista para competir. @missuniverse
Emiliana Tuñón
  03/11/2025 12:22
Con orgullo y elegancia, Miss Universo Panamá aterriza en Tailandia para representar al país en el certamen de belleza internacional.

La representante panameña Mirna Caballini, actual portadora del título Miss Universo Panamá, viajó el pasado 1 de noviembre rumbo a Tailandia, país sede de la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025.

La concursante arribó a la concentración del certamen mostrando su característico entusiasmo y actitud positiva. Para su llegada, Caballini lució un elegante vestido en tonos negro y blanco, un gesto simbólico de respeto y luto por la reciente muerte de la reina madre Sirikit, una figura icónica en la cultura del país anfitrión.

Durante su estancia, se ha confirmado que Miss Universo Panamá compartirá habitación con la representante de Filipinas, una de las delegadas más esperadas del concurso.

Tailandia celebra el Miss Universo 2025 en medio del duelo nacional por la reina madre Sirikit

El próximo 21 de noviembre, el mundo será testigo de una nueva edición del Miss Universo 2025, en la que Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo 2024, entregará la corona a su sucesora. Sin embargo, este año el certamen se desarrollará en un contexto especial, ya que Tailandia vive un periodo de duelo nacional tras el fallecimiento de la reina madre Sirikit.

El gobierno tailandés decretó un año de luto oficial en honor a la monarca, figura muy querida y respetada por el pueblo.

Pese al duelo, Tailandia mantiene su compromiso con la organización del evento, considerado uno de los más importantes del calendario internacional de la belleza.

