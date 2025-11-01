Mirna Caballini viaja a Tailandia para representar a Panamá en Miss Universo 2025

La representante panameña Mirna Caballini, portadora del título Miss Universe Panamá 2024, partió este sábado 1 de noviembre hacia Tailandia, donde competirá en la 74 .ª edición del certamen Miss Universo.

Caballini tiene previsto arribar a la ciudad de Bangkok este lunes 3 de noviembre en horas de la mañana, para incorporarse a las actividades oficiales previas a la final, que se celebrará la noche de este 21 de noviembre.

Con su participación, Caballini buscará destacar una vez más en el escenario internacional del Miss Universo, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

Miss Universo 2025 reúne a más de 100 candidatas de distintos países del mundo en la competencia por la corona.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, coronará a su sucesora en un certamen que se realiza en un país en donde se decretó un año de duelo por la muerte de la reina madre Sirikit.

Debido a este duelo nacional por la muerte de la monarca está previsto que las celebraciones del concurso sean de forma discreta, para no ofender a los tailandeses.