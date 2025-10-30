Miss Universo 2025: Fecha, sede y todos los detalles del certamen internacional

El certamen tendrá como tema <b>'The Power of Love'</b>, y contará con la participación de <b>más de 130 países</b> en esta edición.Las candidatas comenzarán a llegar a <b>Tailandia</b> entre el <b>2 y el 3 de noviembre de 2025</b> para dar inicio a las actividades previas al concurso.El <b>5 de noviembre</b> se llevará a cabo la <b>conferencia de prensa oficial</b> y la <b>ceremonia de entrega de cintas</b> a las participantes.El <b>15 de noviembre</b> se realizará la <b>entrevista con el jurado</b>, una de las etapas más importantes del certamen, que se desarrollará <b>a puertas cerradas</b>.El <b>19 de noviembre</b> se celebrarán la <b>competencia de Traje Típico o Fantasía</b> y la <b>Competencia Preliminar</b>, donde se evaluará a las concursantes antes de la gala final.