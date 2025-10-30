Miss Universo 2025: Fecha, sede y todos los detalles del certamen internacional

La gran final del certamen se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Muang Thong Thani , uno de los recintos más importantes de la capital tailandesa.

La 74.ª edición del Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia , donde las aspirantes a la corona participarán en diversas actividades previas al evento final, que coronará a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig , actual Miss Universo 2024.

Cinco datos importantes del Miss Universo 2025

El certamen tendrá como tema “The Power of Love”, y contará con la participación de más de 130 países en esta edición.

Las candidatas comenzarán a llegar a Tailandia entre el 2 y el 3 de noviembre de 2025 para dar inicio a las actividades previas al concurso.

El 5 de noviembre se llevará a cabo la conferencia de prensa oficial y la ceremonia de entrega de cintas a las participantes.

El 15 de noviembre se realizará la entrevista con el jurado, una de las etapas más importantes del certamen, que se desarrollará a puertas cerradas.

El 19 de noviembre se celebrarán la competencia de Traje Típico o Fantasía y la Competencia Preliminar, donde se evaluará a las concursantes antes de la gala final.