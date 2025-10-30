  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Miss Universo 2025: Fecha, sede y todos los detalles del certamen internacional

Victoria Kjær Theilvig fue coronada ganadora del Miss Universe 2024 en la ciudad de Ciudad de México.
Victoria Kjær Theilvig fue coronada ganadora del Miss Universe 2024 en la ciudad de Ciudad de México. @missuniverse
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2025 11:18
Todo está listo para la edición 2025 del Miss Universo, que reunirá a más de 100 candidatas de distintos países del mundo en la competencia por la corona

La 74.ª edición del Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, donde las aspirantes a la corona participarán en diversas actividades previas al evento final, que coronará a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo 2024.

La gran final del certamen se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Muang Thong Thani, uno de los recintos más importantes de la capital tailandesa.

Cinco datos importantes del Miss Universo 2025

El certamen tendrá como tema “The Power of Love”, y contará con la participación de más de 130 países en esta edición.

Las candidatas comenzarán a llegar a Tailandia entre el 2 y el 3 de noviembre de 2025 para dar inicio a las actividades previas al concurso.

El 5 de noviembre se llevará a cabo la conferencia de prensa oficial y la ceremonia de entrega de cintas a las participantes.

El 15 de noviembre se realizará la entrevista con el jurado, una de las etapas más importantes del certamen, que se desarrollará a puertas cerradas.

El 19 de noviembre se celebrarán la competencia de Traje Típico o Fantasía y la Competencia Preliminar, donde se evaluará a las concursantes antes de la gala final.

VIDEOS
Lo Nuevo