Invasión: el día que ‘La Estrella’ no pudo brillar

El 20 de diciembre no teníamos luz ni agua. Un pandillero disidente sopló que robarían en todas las casas del sector. Nuestra respuesta fue de solidaridad total. Los hombres formamos brigadas de centinelas para vigilar las entradas de las barriadas, las mujeres y niños repartían viandas y café.La vigilia era de 6:00 p.m. a 7:00 a.m. Algunos vecinos, que tenían permisos de armas, vestían con <i>jeans,</i> camisas de cuadro y sombrero texano. Lo malo es que eran los primeros en quedarse dormidos. No se podía salir a la Tumba Muerto, las calles estaban alfombradas de clavos y tachuelas. Sixto Medina, de alma aventurera, salió a la avenida y se le poncharon todas las llantas, menos la de repuesto.El cierre de abarrotes, supermercados, puestos de ventas de las ferias, provocó escasez de alimentos en todo el país. La situación derivó en un saqueo digno de Netflix y una expresiva loa al 'juega vivo'. Hubo gente pobre que no robó y personas adineradas que se llevaron hasta los clubs de Félix.Una profesora de español, estirada y cervantina, llevaba al hombro un microondas del humeante depósito de Lurias. Y como si fuera la reencarnación de Rufina Alfaro, gritaba: 'Vayan, vayan; el que parpadea pierde'. Un vecino, Arcadio T., sindicalista del desaparecido IRHE, llegó a su casa con un aparato de rebanar embutidos. La esposa, asidua a las misas de la Iglesia del Perpetuo Socorro, en el Ingenio, restó méritos a la hazaña y rezongó: 'Con ese aparato te debo rebanar el cerebro...'.