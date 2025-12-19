Lista Clinton amplía sanciones e incluye a Vicente y Roberto Carretero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este viernes 19 de diciembre las sanciones contra el entorno cercano de Nicolás Maduro, en una ofensiva que apunta directamente a las redes familiares y financieras que, según Washington, sostienen al régimen venezolano. Entre los nuevos sancionados figuran los empresarios panameños Vicente Luis Carretero Napolitano y Roberto Carretero Napolitano, quienes fueron incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), conocida comúnmente como la Lista Clinton. La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que detalló que la designación de los hermanos Carretero responde a una extensión de las sanciones impuestas el pasado 11 de diciembre a Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño señalado por sus vínculos comerciales con el régimen de Nicolás Maduro.

Familiares como eje de las sanciones

De acuerdo con la OFAC, la inclusión de Vicente y Roberto Carretero Napolitano no constituye una acusación directa de corrupción en su contra. Sin embargo, Estados Unidos sostiene que ambos son familiares adultos inmediatos de Ramón Carretero, quien fue determinado por el Departamento del Tesoro como una persona “responsable o cómplice de haberse involucrado, directa o indirectamente, en una serie de transacciones con prácticas engañosas o de corrupción con el gobierno de Venezuela”. Washington explica que este tipo de designaciones busca cerrar los espacios financieros y operativos que permiten a personas sancionadas ocultar, mover o proteger activos a través de familiares o redes cercanas, una práctica que, según la OFAC, ha sido recurrente en el entorno del poder venezolano.

Ramón Carretero y el negocio petrolero

Ramón Carretero Napolitano fue señalado por el Departamento del Tesoro como un empresario que mantuvo contratos lucrativos y operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro, particularmente en el sector energético, considerado clave para la supervivencia financiera del chavismo. Investigaciones citadas por The New York Times revelaron que, tras la modificación del esquema petrolero de Chevron en Venezuela, impulsada por el presidente Donald Trump en julio pasado, Carretero habría terminado beneficiándose indirectamente del nuevo modelo. Bajo ese esquema, Chevron dejó de transferir dólares directamente al Gobierno venezolano y, en su lugar, entrega parte del crudo producido al Estado con el objetivo de reducir el flujo de divisas hacia el régimen. No obstante, a través de su empresa Shineful Energy, Carretero habría vendido casi 500 millones de dólares en crudo venezolano desde julio pasado, según The New York Times. Datos internos de PDVSA, citados por el medio estadounidense, indican que Carretero exportó 11 millones de barriles de petróleo provenientes del campo Petroboscán, operado por Chevron.

También alcanzan al círculo íntimo de Maduro

Además de los empresarios panameños, la OFAC amplió las sanciones contra familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana Cilia Flores y figura clave del aparato financiero del chavismo. Malpica Flores había sido sancionado el 11 de diciembre en virtud de la Orden Ejecutiva 13692. En esta nueva ronda fueron designados, Eloísa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores y hermana de Cilia Flores; Carlos Evelio Malpica Torrealba, su padre; Iriamni Malpica Flores, su hermana; Damaris del Carmen Hurtado Pérez, esposa de Malpica Flores; y Erica Patricia Malpica Hurtado, su hija adulta de 24 años. Según el Tesoro estadounidense, estas personas habrían participado o se habrían beneficiado, directa o indirectamente, de estructuras financieras vinculadas a prácticas de corrupción y al Gobierno de Venezuela, reforzando el alcance de las sanciones hacia el círculo íntimo y familiar del poder en Caracas.

Una investigación que sigue en curso