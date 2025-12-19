Lista Clinton amplía sanciones e incluye a Vicente y Roberto Carretero

Además de los empresarios panameños, la OFAC amplió las sanciones contra familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana Cilia Flores y figura clave del aparato financiero del chavismo. Malpica Flores había sido sancionado el 11 de diciembre en virtud de la Orden Ejecutiva 13692. En esta nueva ronda fueron designados, Eloísa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores y hermana de Cilia Flores; Carlos Evelio Malpica Torrealba, su padre; Iriamni Malpica Flores, su hermana; Damaris del Carmen Hurtado Pérez, esposa de Malpica Flores; y Erica Patricia Malpica Hurtado, su hija adulta de 24 años. Según el Tesoro estadounidense, estas personas habrían participado o se habrían beneficiado, directa o indirectamente, de estructuras financieras vinculadas a prácticas de corrupción y al Gobierno de Venezuela, reforzando el alcance de las sanciones hacia el círculo íntimo y familiar del poder en Caracas.