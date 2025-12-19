Un duelo que no termina, familiares de víctimas recuerdan la Invasión

Neribel Mojica quedó viuda a los 18 años de edad. A esa edad ya tenía una hija de 4 años y 2 meses de embarazo. 'Pensé que no lo iba a poder superar, pero aquí estamos. Después de tantos años logramos, yo soy la persona que tuve que recoger a mi esposo en una cuneta, llevarlo a un cementerio brujo en Cerro Batea', recuerda Neribel. 'En septiembre de este año logré sacarlo de ahí para llevarlo al Jardín de Paz para que su memoria sea todo el tiempo recordada. Que cada vez que llegue un 20 de diciembre sea recordado junto a todos los que en ese entonces fueron masacrados en la Invasión'.Neribel encontró fuerzas en medio del dolor, crió a sus hijos y hoy agradece a la Comisión y a otros familiares de víctimas por su apoyo. 'Si yo llego a caer, sé que él va a ser recordado por la historia y por la nación'.Trinidad Ayola, quien también es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos el 20 de Diciembre, fue la última en compartir su testimonio.Recordó salir la mañana del 21 de diciembre en busca de su esposo. Llorar, gritar, abrirse paso en retenes y puntos de control. Trinidad estaba determinada a encontrar a su esposo. La última vez que habló con él fue en la medianoche por teléfono. Llegó al entonces Aeropuerto de Paitilla y con su billetera en mano gritaba preguntando por su esposo que estaba de turno la noche anterior en el lugar. Una persona que la acompañaba la convenció de irse. En ese mismo sitio, un civil sería asesinado dentro de su carro el 22 de diciembre.'En dos o tres ocasiones puse en peligro mi vida, pero yo tenía que saber dónde estaba, dónde estaba mi esposo'. Trinidad llamó a hospitales, visitó cuarteles, hizo todo lo que estuvo en sus manos. Pero no lo pudo encontrar. La vida siguió, pero el dolor nunca se fue.'Cada año, para esta fecha, para nosotros, es muy difícil vivir todos los recuerdos de esa época donde quedamos hundidos en tanto dolor y sufrimiento, un sufrimiento que nos ha acompañado todos estos años y que hemos podido continuar con nuestra vida por nuestros hijos, porque las viudas que quedamos solas, teníamos que salir adelante, levantar a nuestros hijos', compartió Trinidad. Aguantando las lágrimas recuerda momentos difíciles con su hija. 'Escuchar a una niña de tres años, una niña, decir que no quería vivir, que se quería ir, se quería ir con su papito... Como madre, no sabía qué palabras decir, cómo consolar'.