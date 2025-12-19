Un duelo que no termina, familiares de víctimas recuerdan la Invasión

“Mi madre siempre me dijo que mi padre estaba ahí. Pero ahora, este año yo tuve la certeza de que en realidad sí era mi padre en la tumba donde yo estuve, estuve llorando por 36 años”. Elías Núñez tenía un par de meses de nacido cuando ocurrió la Invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Su padre, Ramón Núñez, fue asesinado por tropas estadounidenses. La ausencia pesó sobre él toda su vida. Aún lo hace. Está sentado en medio de la galería Manuel Amador Guerrero de la Universidad de Panamá. A su lado están Brenda Bethancourt, Neribel Mojica y Trinidad Ayola. Todos perdieron seres queridos durante la Invasión. Elías perdió la oportunidad de crecer con su papá. “No tuve la oportunidad de conocerlo, de que me diera un abrazo. De que me viera crecer, de compartir con él”. Elías es un hombre joven de aspecto corpulento. Pero el dolor corta sus palabras. Por décadas, Elías y su familia visitaron una tumba sin saber si los restos de Ramón estaban ahí. Este año, gracias al trabajo de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, el cuerpo fue identificado. La Comisión ha recibido entre 2017 y 2025 un total de 165 pruebas de ADN de familiares de víctimas de la Invasión que tienen la esperanza de conocer el destino final de sus seres queridos. Se han podido validar 236 víctimas de la Invasión, aunque la cifra real probablemente nunca pueda ser determinada con certeza, y hay 206 nombres en investigación.

El significado de la palabra Patria

Brenda es la hija de Braulio Bethancourt. Raúl era lanzador de softball antes de entrar a la Guardia Nacional. En ella, llegó a convertirse en el segundo mejor francotirador del país. trabajaba en Amador y era el punto de contacto con el ejército estadounidense especialmente para actividades deportivas en las que siempre fue sobresaliente. El 20 de diciembre de 1989 Raúl salió de su casa sabiendo que probablemente no regresaría. Les dijo a su esposa e hijas que salía a defender la patria. Esperaba matar al menos tres soldados estadounidenses. “Nos dijo a nosotros, quizás no regrese, porque yo no voy a tirar las armas, yo voy a estar defendiendo mi país”, cuenta su hija Brenda. “Mi papá nos enseñó a nosotros lo que es Patria. Él nos dijo, hay que luchar por su Patria. Nunca uno puede tirar la bandera, uno tiene que seguir adelante”. Los restos de Braulio Bethancourt no han sido identificados aún. Su hija cuenta que en el expediente aparece que su cuerpo fue llevado primero al cementerio de Corozal, luego al Jardín de Paz, exhumado en 1990, inhumado de nuevo y exhumado una segunda vez para su identificación. Sin embargo, aún esperan una respuesta definitiva. “Yo defenderé y buscaré los huesitos de mi papá, donde sea que esté, los halle o no los halle”, declara su hija Brenda sosteniendo orgullosa un retrato de su papá.

Dolor de viuda, fuerza de madre