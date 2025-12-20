Realizando Metas rechaza la reelección en la Presidencia de la Corte Suprema y la Sala Penal

El partido Realizando Metas (RM) manifestó su rechazo a cualquier intento de reelección en los cargos de presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal, al considerar que esta práctica ha deteriorado la imagen del Órgano Judicial y ha afectado el sistema jurídico del país.

A través de un pronunciamiento publicado este sábado en la red social X, el partido Realizando Metas sostuvo que no debe permitirse la reelección de una misma persona en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ni en la Sala Penal, al estimar que esta situación ha contribuido al desprestigio de ambas instancias.

Según RM, la permanencia prolongada en estos cargos ha causado un daño significativo a la institucionalidad del Órgano Judicial y ha debilitado la confianza ciudadana en la administración de justicia.

El colectivo político señaló que el impacto negativo no solo recae sobre la imagen de la Corte, sino también sobre el futuro del país y el adecuado funcionamiento del sistema jurídico panameño.

El partido afirmó que la majestad del cargo de presidente de la Corte Suprema y de la Sala Penal se ha visto afectada por estas prácticas, lo que, a su juicio, ha sido perjudicial para la credibilidad de la institución y para el Estado de derecho.