Organización Señorita Panamá se solidariza con México y llama al respeto en Miss Universo 2025

La <b><a href="/tag/-/meta/senorita-panama">Organización Señorita Panamá</a>, S. A.</b>, propietaria de la licencia de <b>Miss Universe Panamá</b>, otorgada por <b>Miss Universe America LLC</b>, lamentó profundamente las situaciones que se han presentado durante la <b>74ª edición de <a href="/tag/-/meta/miss-universo">Miss Universo</a></b>, que se celebra en <b>Tailandia</b>.<i>'El respeto a la dignidad de cada representante es y debe ser una prioridad. Como organización aliada, nos solidarizamos con </i><i><b>Miss Universe México</b></i><i> y exigimos respeto hacia su candidata y hacia todas las participantes', </i>expresó la entidad panameña en un comunicado oficial.