Organización Señorita Panamá se solidariza con México y llama al respeto en Miss Universo 2025

La Organización Señorita Panamá, S. A., propietaria de la licencia de Miss Universe Panamá, otorgada por Miss Universe America LLC, lamentó profundamente las situaciones que se han presentado durante la 74ª edición de Miss Universo, que se celebra en Tailandia.

“El respeto a la dignidad de cada representante es y debe ser una prioridad. Como organización aliada, nos solidarizamos con Miss Universe México y exigimos respeto hacia su candidata y hacia todas las participantes”, expresó la entidad panameña en un comunicado oficial.