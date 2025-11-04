  1. Inicio
PANAMÁ

Organización Señorita Panamá se solidariza con México y llama al respeto en Miss Universo 2025

Organización Señorita Panamá reiteró su respaldo pleno a la Organización Miss Universe.
Emiliana Tuñón
  • 04/11/2025 11:20
La organización Señorita Panamá emite comunicado en apoyo a México y a la organización Miss Universe tras incidente en Tailandia

La Organización Señorita Panamá, S. A., propietaria de la licencia de Miss Universe Panamá, otorgada por Miss Universe America LLC, lamentó profundamente las situaciones que se han presentado durante la 74ª edición de Miss Universo, que se celebra en Tailandia.

“El respeto a la dignidad de cada representante es y debe ser una prioridad. Como organización aliada, nos solidarizamos con Miss Universe México y exigimos respeto hacia su candidata y hacia todas las participantes”, expresó la entidad panameña en un comunicado oficial.

Organización Señorita Panamá reitera su respaldo a la organización Miss Universe

La organización también reiteró su respaldo pleno a la Organización Miss Universe, dirigida por Raúl Rocha Cantú y el Ceo Mario Bucaro.

“Confiamos en su liderazgo para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las candidatas”, agregó el comunicado.

Asimismo, la Organización Miss Universe solicitó de manera formal que la seguridad de las concursantes y el desarrollo del certamen sean manejados y administrados exclusivamente por la propia organización, tal como se ha hecho en ediciones anteriores.

