MEF confirma entrega de Cepanim desde junio para beneficiarios vivos

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> iniciará la entrega de <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim)</a></b> a mediados de junio, priorizando en una primera etapa a los beneficiarios vivos, según confirmó Carmen Jaén, coordinadora de atención de la entidad, durante una entrevista concedida a Telemetro Reporta.La funcionaria explicó que posteriormente se procederá con la entrega de certificados correspondientes a beneficiarios fallecidos. 'Si el beneficiario vivo tiene derecho también al beneficio de su mamá difunta, va a tener que esperar que se le llame por segunda vuelta, cuando ya se tengan los certificados de los difuntos impresos', detalló Jaén.