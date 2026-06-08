Cepanim 2026: cuándo inicia la entrega y quiénes tendrán prioridad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) comenzará con los beneficiarios que se encuentran vivos, quienes tendrán prioridad durante la primera etapa del proceso.

La entidad explicó que, una vez concluida esta fase, se procederá con la emisión y entrega de los certificados correspondientes a beneficiarios fallecidos. En aquellos casos donde una persona tenga derecho tanto a su propio beneficio como al de un familiar fallecido, deberá esperar una segunda convocatoria para recibir el certificado adicional.

Según informó el MEF, la impresión de los certificados ya está en marcha y durante la próxima semana se iniciarán las llamadas telefónicas para notificar a los beneficiarios la fecha, hora y lugar donde deberán retirar el documento.

La entrega de los Cepanim está prevista para iniciar a mediados de junio. Asimismo, las autoridades reiteraron que la plataforma de registro permanecerá habilitada y no contará con una fecha límite para que los beneficiarios completen el trámite correspondiente.