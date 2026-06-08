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PANAMÁ

Cepanim 2026: cuándo inicia la entrega y quiénes tendrán prioridad

Entrega de Cepanim iniciará con beneficiarios vivos, anuncia el MEF
Entrega de Cepanim iniciará con beneficiarios vivos, anuncia el MEF Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/06/2026 11:24
El MEF confirmó que la entrega de los Cepanim comenzará con los beneficiarios vivos, mientras avanzan los preparativos para distribuir los certificados a partir de mediados de junio.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la entrega de los Certificados de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepanim) comenzará con los beneficiarios que se encuentran vivos, quienes tendrán prioridad durante la primera etapa del proceso.

La entidad explicó que, una vez concluida esta fase, se procederá con la emisión y entrega de los certificados correspondientes a beneficiarios fallecidos. En aquellos casos donde una persona tenga derecho tanto a su propio beneficio como al de un familiar fallecido, deberá esperar una segunda convocatoria para recibir el certificado adicional.

Según informó el MEF, la impresión de los certificados ya está en marcha y durante la próxima semana se iniciarán las llamadas telefónicas para notificar a los beneficiarios la fecha, hora y lugar donde deberán retirar el documento.

La entrega de los Cepanim está prevista para iniciar a mediados de junio. Asimismo, las autoridades reiteraron que la plataforma de registro permanecerá habilitada y no contará con una fecha límite para que los beneficiarios completen el trámite correspondiente.

¿Cómo se determina el monto de los Cepanim? Esto explicó el MEF

Respecto al cálculo del valor de los certificados, el ministerio explicó que estos fueron creados para compensar los intereses generados por los montos retenidos de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre 1972 y 1983. Para determinar el monto a recibir, se toma como referencia el dinero retenido y las cuotas registradas ante la Caja de Seguro Social entre abril y agosto de cada año trabajado.

Una vez establecido el monto retenido, se aplica un interés simple anual del 3% durante un período de 34 años, desde 1983 hasta la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017, que estableció el mecanismo de compensación para los trabajadores afectados.

El MEF también recordó que el Banco Nacional de Panamá será la entidad encargada de efectuar el pago de los Cepanim a partir del año 2029, según lo establecido en la normativa vigente.

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