Cepanim: revelan fechas de entrega por provincias y así puedes verificar si tu cita ya está disponible

Los ciudadanos que realizaron su solicitud del <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">CEPANIM </a></b>podrán conocer el avance de su trámite a través del portal oficial habilitado por las autoridades, evitando filas y consultas presenciales innecesarias.<b>¿Cuándo entregarán los CEPANIM?</b>De acuerdo con la información divulgada por las autoridades:- Provincia de Panamá: la entrega iniciará el lunes 15 de junio de 2026.- Resto de las provincias: la distribución comenzará el lunes 22 de junio de 2026.Las autoridades recomiendan a los solicitantes mantenerse atentos a la plataforma digital para verificar el estado de su gestión y conocer la fecha exacta de atención.<b>¿Cómo verificar el estado de tu CEPANIM?</b>El proceso es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet:- Ingresa al portal: <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://cepanim.mef.gob.pa/portal" target="_blank">cepanim.mef.gob.pa/portal</a></b>- Escribe tu usuario y contraseña.- Selecciona la opción 'Ver mis solicitudes'.- Consulta el estado actual de tu trámite.Si tu CEPANIM está listo, podrás visualizar la fecha y hora asignadas para tu cita.Además, la confirmación oficial del día y la hora de atención será enviada al correo electrónico registrado por cada solicitante.<b>Autoridades piden respetar las indicaciones</b>El MEF recordó que es importante acudir únicamente en la fecha y hora asignadas para garantizar un proceso ordenado, ágil y eficiente.La entidad también destacó que la consulta digital permitirá reducir tiempos de espera y mejorar la atención a los beneficiarios durante la jornada de entrega.<b>Recomendación para los beneficiarios</b>Antes de acudir a retirar el documento, las autoridades sugieren revisar constantemente el portal y verificar que los datos de contacto, especialmente el correo electrónico, estén actualizados para recibir cualquier notificación relacionada con la cita.