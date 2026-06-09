Cepanim: revelan fechas de entrega por provincias y así puedes verificar si tu cita ya está disponible

Los ciudadanos que realizaron su solicitud del CEPANIM podrán conocer el avance de su trámite a través del portal oficial habilitado por las autoridades, evitando filas y consultas presenciales innecesarias.

¿Cuándo entregarán los CEPANIM?

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades:

- Provincia de Panamá: la entrega iniciará el lunes 15 de junio de 2026.

- Resto de las provincias: la distribución comenzará el lunes 22 de junio de 2026.

Las autoridades recomiendan a los solicitantes mantenerse atentos a la plataforma digital para verificar el estado de su gestión y conocer la fecha exacta de atención.

¿Cómo verificar el estado de tu CEPANIM?

El proceso es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet:

- Ingresa al portal: cepanim.mef.gob.pa/portal

- Escribe tu usuario y contraseña.

- Selecciona la opción “Ver mis solicitudes”.

- Consulta el estado actual de tu trámite.

Si tu CEPANIM está listo, podrás visualizar la fecha y hora asignadas para tu cita.

Además, la confirmación oficial del día y la hora de atención será enviada al correo electrónico registrado por cada solicitante.

Autoridades piden respetar las indicaciones

El MEF recordó que es importante acudir únicamente en la fecha y hora asignadas para garantizar un proceso ordenado, ágil y eficiente.

La entidad también destacó que la consulta digital permitirá reducir tiempos de espera y mejorar la atención a los beneficiarios durante la jornada de entrega.

Recomendación para los beneficiarios

Antes de acudir a retirar el documento, las autoridades sugieren revisar constantemente el portal y verificar que los datos de contacto, especialmente el correo electrónico, estén actualizados para recibir cualquier notificación relacionada con la cita.