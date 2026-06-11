Cepanim: estos serán los puntos de entrega habilitados a nivel nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la entrega de los certificados Cepanim comenzará el próximo lunes 15 de junio en la provincia de Panamá, como parte del cronograma establecido para beneficiar a los ciudadanos que mantienen este trámite pendiente.

La entidad informó que, para el resto de las provincias y regiones del país, el proceso de distribución iniciará una semana después, específicamente el lunes 22 de junio.

El MEF indicó que se han habilitado diversos centros de atención para facilitar la entrega de los certificados y exhortó a los beneficiarios a acudir a los puntos correspondientes en las fechas establecidas para evitar aglomeraciones y agilizar el proceso.

Estos son los puntos de entrega habilitados:.

Provincia de Panamá: Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), piso 4.

Panamá Oeste: Feria de La Chorrera, Salón Ejecutivo Víctor Young.

Darién: Oficina Regional del MEF en La Palma, Villa Gubernamental.

Colón: Oficina Regional del MEF en Colón, Templo Masónico.

Coclé: Oficina Regional del MEF en Penonomé, antiguo Global Bank.

Herrera: Oficina Regional del MEF en Chitré, Edificio Consejo Provincial.

Los Santos: Oficina Regional del MEF en Las Tablas, Edificio Francisco Villarreal.

Bocas del Toro: Oficina Regional del MEF en Changuinola, Edificio Demetrio Guerra (Switch 4).

Chiriquí: Oficina Regional del MEF en David, edificio de la Gobernación.

Veraguas: Oficina Regional del MEF en Santiago, Plaza España, planta alta.

Comarca Ngäbe Buglé: Oficina Regional del MEF en San Félix, frente al Parque de Las Madres.

El MEF exhortó a los beneficiarios a verificar la documentación requerida antes de acudir a los centros de entrega, con el fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos.