GAC presentó en Panamá el nuevo GS9: La SUV grande que pone el lujo al servicio de toda la familia

Grupo Auto Comercial, S.A., representante de GAC en Panamá, presentó oficialmente el nuevo GS9, modelo insignia de la marca, en una velada bajo el concepto “Bienvenidos al Futuro”. Se trata de una SUV grande, híbrida enchufable y de tracción integral que reúne seguridad de nivel superior, confort de gran categoría y tecnología con propósito, concebida para que cada viaje resulte mejor para todos los ocupantes. En una idea: lujo puro, sin pretensiones —toda la sofisticación de una gran marca premium, con el sentido común de una decisión inteligente—. Con este lanzamiento, GAC entra de lleno en la conversación de las SUV premium, no por acumular equipamiento, sino por la experiencia integral que ofrece.

Seguridad para quienes más importan

El GS9 se construye en torno a una protección integral: 9 airbags de serie —con airbag central de doble cámara—, estructura de carrocería de siete anillos, 34 pruebas de impacto y el completo paquete de asistencias ADAS CAS 4.0 (AEB, LKA, BSD,RCTA, entre otras).

Lujo que se disfruta y espacio para todos

El interior eleva la categoría con asientos de piel Nappa, calefacción, ventilación y 50 puntos de masaje en cuatro asientos, asiento del copiloto “Zero Gravity” y acabados en nogal negro. Con 5,060 mm de longitud y configuraciones de cinco y seis plazas, ofrece espacio tipo MPV, segunda fila reclinable con mesa plegable y hasta 1,950 L de carga. El silencio se cuida con cancelación activa de ruido (ANC), vidrios acústicos laminados y neumáticos Michelin de baja sonoridad.

Libertad para elegir cómo moverse