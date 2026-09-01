Asamblea Nacional de Venezuela respalda acuerdo petrolero con Estados Unidos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes 1 de septiembre un acuerdo petrolero con Estados Unidos que contempla nuevas inversiones y la participación de empresas privadas en el sector energético, mientras crecen las dudas sobre las condiciones del pacto y el alcance de la presencia estadounidense.

El pacto contempla una concesión de 100 años sobre 17 campos petroleros y dará a Washington acceso a una parte significativa de las reservas venezolanas.

El acuerdo establece que la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) tendrá derechos sobre 17 campos que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas de petróleo.

Estados Unidos tendrá una participación del 35% en la empresa matriz y recibirá el 20% de la producción, además de derechos preferenciales sobre el resto del crudo.

La Casa Blanca sostiene que el proyecto podría movilizar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones para recuperar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana.

El objetivo declarado es aumentar la producción y fortalecer el suministro energético estadounidense, al mismo tiempo que se reduce la influencia de China y Rusia en el sector petrolero de Venezuela.

Sin embargo, el acuerdo ha generado dudas entre algunas compañías petroleras y cuestionamientos políticos y legales.

Reuters informó, por su lado, que potenciales inversores han expresado preocupación por las condiciones del pacto y por el papel de Alejandro Betancourt, empresario venezolano que encabeza NABEP.

La visita de Chris Wright a la ciudad de Caracas está prevista para este miércoles 2 de septiembre, cuando se espera la firma de un acuerdo con una entidad privada.

Además, Chevron prepara un anuncio sobre la expansión de sus operaciones en Venezuela.

Según AP, el pacto también ha reavivado el debate sobre la soberanía venezolana y el control extranjero de sus recursos naturales, especialmente por la duración de la concesión y el acceso preferencial de Estados Unidos al petróleo.